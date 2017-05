Hamšík po výhre nad Cagliari: Chceme ešte 9 bodov a postup do LM

Slovenský futbalista Marek Hamšík v tíme talianskeho Neapolu. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Neapol 8. mája (TASR) - Boj o druhé miesto v talianskej futbalovej Serii A, zaručujúce priamu miestenku v skupine Ligy majstrov 2017/2018, vrcholí. Momentálne sú karty rozdané tak, že druhý AS Rím má pred tretím SSC Neapol náskok jedného bodu. Kapitán Neapola Marek Hamšík ale verí, že to bude práve jeho klub, kto sa bude nakoniec tešiť zo striebornej pozície.V lige je jasným suverénnom obhajca titulu Juventus Turín, ktorý cez víkend v mestskom derby len remizoval s FC Turín 1:1. Neapolčania v sobotu bez väčšieho stresu doma zdolali Cagliari 3:1, AS Rím zvládol v nedeľu večer zápas na San Sire, kde pokoril domáce AC Miláno bez suspendovaného Juraja Kucku 4:1.SSC proti súperovi zo spodnej polovičky tabuľky jasne dominoval, držanie lopty mal lepšie pomerom 74:26, súpera prestrieľal 28:8, do priestoru brány to bolo 9:3.povedal Hamšík pre jeho oficiálny web a dodal: