Hamšík pred zápasom s Litvou: Nejaký gól určite dáme

Na snímke vľavo Juraj Kucka a Marek Hamšík. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Kvalifikácia MS 2018, F-skupina:



sobota 10. júna, 20.45 SELČ, Štadión Litovskej futbalovej federácie vo Vilniuse:



Litva - SLOVENSKO /rozhoduje: Manuel Gräfe (Nem.)/



predpokladaná zostava SR: Dúbravka/Novota - Pekarík, Škrtel, Ďurica, Hubočan - Gyömbér/Greguš, Škriniar - Weiss, Hamšík, Mak - Ďuriš

Vilnius 9. júna (TASR) - Slovenskí futbalisti nastúpia v sobotňajšom zápase v Litve so snahou predĺžiť trojzápasovú sériu výhier a pokračovať v úspešne rozbehnutej kvalifikácii MS 2018. Zverenci Jána Kozáka z doterajších piatich zápasov získali deväť bodov a v tabuľke F-skupiny im patrí druhé miesto.Kouč Kozák na predzápasovej tlačovej konferencii neprekvapil a základnú zostavu na duel vo Vilniuse si nechal pre seba. Hlavný otáznik visí nad postom brankára, keďže tímu bude pre zranenie chýbať stabilná jednotka Matúš Kozáčik. Kozák naznačil, že do brány by mal ísť jeden z dvojice Martin Dúbravka, Ján Novota.uviedol pred médiami tréner Slovenska.Sobotňajší zápas na Štadióne Litovskej futbalovej federácie sa bude hrať na umelej tráve. Kozák už v priebehu prípravy deklaroval, že netypický terén by mal technicky vyspelým hráčom Slovenska vyhovovať.dodal Kozák.Marek Hamšík ukončil klubovú sezónu na konci mája a pre júnový kvalifikačný termín musel skrátiť dovolenku. Problém to pre neho nie je, pretože podľa jeho slov sú v rovnakej pozícii aj ďalší spoluhráči.vravel Hamšík. Umelá tráva mu prekážať nebude.pokračoval.Slováci sú podľa svojho špílmachera na súpera dostatočne pripravení.naznačil ambície hostí Hamšík.Slováci budú mať vo Vilniuse extra motiváciu - dosiahnuť úspešný výsledok v jubilejnom 250. medzištátnom zápase v ére samostatnosti. V piatok popoludní ich ešte čakal predzápasový tréning. Sobotňajší duel s výkopom o 20.45 SELČ povedie v pozícii hlavného rozhodcu Nemec Manuel Gräfe, v priamom prenose ho vysiela aj RTVS.