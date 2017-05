Hamšík prispel gólom k triumfu SSC Neapol

Hráči Neapola Jose Maria Callejon, (vľavo), oslavuje s Lorenzom Insigneom and Marekom Hamšíkom gól v Talianskej sérii A. Foto: TASR AP Foto: TASR AP

Rím 29. mája (TASR) - Futbalistom SSC Neapol nestačilo nedeľné víťazstvo 4:2 na pôde Sampdorie Janov v záverečnom 38. kole najvyššej talianskej súťaže na priamy postup do skupinovej fázy Ligy majstrov 2017/2018. V tabuľke sa pred nimi udržal AS Rím, ktorý pri rozlúčke s Francescom Tottim doma zdolal FC Janov 3:2 zásluhou gólu Diega Perottiho v poslednej minúte riadneho hracieho času.Slovenský reprezentant a kapitán Neapola Marek Hamšík hral do 84. minúty, pred polčasovou prestávkou prihral na gól Lorenzovi Insignemu a krátko po zmene strán strelil sám tretí a napokon víťazný gól svojho mužstva. Za Sampdoriu absolvoval plnú minutáž jeho krajan Milan Škriniar, ktorý videl aj žltú kartu. SSC ukončil sezónu Serie A so ziskom 86 bodov, AS nazbieral o jediný viac a poslal Neapolčanov do predkola LM.Totti odštartoval zápas na lavičke, na trávnik prišiel v 54. minúte namiesto Mohameda Salaha za aplauzu v stoji v podaní 60.000 fanúšikov na Stadio Olimpico. Pred výkopom pozdravil skalných priaznivcov na južnej tribúne aj pózoval fotografom. Naopak, tréner Luciano Spalletti si vyslúžil bučanie a piskot za to, že Tottiho v tomto ročníku nasadzoval sporadickejšie.Štyridsiatnik Totti si prestane obliekať dres rímskeho klubu po 25 sezónach, zatiaľ však neohlásil koniec aktívnej činnosti, takže sa špekuluje o jeho potenciálnom novom pôsobisku. Tisícky ľudí mali na sebe jeho dres s číslom 10 v červenej alebo bielej farbe, ďalší tričká s nápisom "kapitán navždy." Aj hráči oboch tímov nastúpili v špeciálnych dresoch venovaných Tottimu. "" vynímalo sa na zadnej strane janovských dresov.Futbalisti AC Miláno prehrali na ihrisku Cagliari 1:2. Rozhodujúci gól dal v 93. minúte domáci obranca Fabio Pisacane. Celý zápas v drese hostí odohral slovenský reprezentant Juraj Kucka. Milánsky klub obsadil v tabuľke Serie A šiestu priečku a vybojoval si miestenku do predkola Európskej ligy UEFA.Po Palerme a Pescare je tretím zostupujúcim Empoli, ktoré prehralo na ihrisku Palerma 1:2 a na 17. priečku poskočilo Crotone po triumfe nad Laziom Rím 3:1. Na lavičke Udinese pri prehre na pôde Interu Miláno 2:5 sedel aj 17-ročný slovenský obranca Filip Vaško.Cagliari Calcio – AC Miláno 2:1 (1:0)Góly: 17. Pedro, 90.+3 Pisacane – 72. Lapadula (z 11m), ČK: 75. Paletta (AC) po 2. ŽK/Kucka za hostí celý zápas/AS Rím - FC Janov 3:2 (1:1)Góly: 10. Džeko, 74. De Rossi, 90. Perotti - 3. Pellegri, 79. LazovičSampdoria Janov - SSC Neapol 2:4 (0:2)Góly: 51. Quagliarella, 90. Alvarez - 36. Mertens, 42. Insigne, 49. HAMŠÍK, 65. Callejon/Škriniar za domácich celý zápas a ŽK - Hamšík za hostí do 84. min a v 49. gól/US Palermo – FC Empoli FC 2:1 (0:0)Góly: 76. Nestorovski, 84. Bruno Henrique – 87. KruničFC Crotone – Lazio Rím 3:1 (2:1)Góly: 14. a 60. Nalini, 22. Falcinelli – 26. Immobile (z 11m), ČK: 43. Bastos (Lazio)AC Fiorentina – Delfino Pescara 2:2 (0:1)Góly: 66. Saponara, 85. Vecino – 15. Caprari, 65. Bahebeck, ČK: 38. Chiesa (Fiorentina)FC Turín – US Sassuolo 5:3 (3:2)Góly: 6. Boyé, 22. Baselli, 45+1. De Silvestri, 57. Falqué, 79. Belotti – 14., 40. a 81. Defrel (tretí z 11m)Inter Miláno – Udinese Calcio 5:2 (3:0)Góly: 5. a 54. Ede, 19. Perišič, 36. Brozovič, 78. Angella (vlastný) – 76. Balič, 90.+3 Zapata