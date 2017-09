Hamšík si chce opäť zahrať osemfinále, Neapol štartuje proti Donecku

Hráči Neapola Jose Maria Callejon, (vľavo), oslavuje s Lorenzom Insigneom and Marekom Hamšíkom gól. Ilustračná snímka. Foto: TASR AP Foto: TASR AP

1. kolo skupinovej fázy LM 2017/2018, streda 13. septembra, 20.45 SELČ:



E-skupina

NK Maribor - Spartak Moskva /rozhoduje: Deniz Aytekin (Nem.)/

FC Liverpool - FC Sevilla /Danny Makkelie (Hol.)/



F-skupina

Šachtar Doneck - SSC Neapol /Felix Zwayer (Nem.)/

Feyenoord Rotterdam - Manchester City /Szymon Marciniak (Poľ.)/



G-skupina

RB Lipsko - AS Monaco /Michael Oliver (Fr.)/

FC Porto - Besiktas Istanbul /Anthony Taylor (Angl.)/



H-skupina

Tottenham Hotspur - Borussia Dortmund /Gianluca Rocchi (Tal.)/

Real Madrid - APOEL Nikózia /Benoît Bastien (Fr.)/



Bratislava 12. septembra (TASR) - Taliansky futbalový tím SSC Neapol so slovenským reprezentantom Marekom Hamšíkom chce v Lige majstrov 2017/2018 minimálne zopakovať osemfinále z uplynulej sezóny. Do stredajšieho úvodného zápasu E-skupiny proti ukrajinskému Šachtaru Doneck v Charkove (20.45 h) pôjde s cieľom natiahnuť víťaznú šnúru. V novom ročníku Serie A je zatiaľ stopercentný a s deviatimi bodmi mu v tabuľke patrí druhé miesto o skóre za Juventusom Turín.Aj vlani odštartoval Neapol svoje účinkovanie v LM na Ukrajine a triumf 2:1 nad Dynamom Kyjev bol pre neho dobrým odrazovým mostíkom k postupu do vyraďovačky. Okrem Šachtaru narazí Neapol na Feyenoord Rotterdam, ktorý sa dostal do skupinovej fázy po 15-ročnej prestávke a Manchester City.uviedol pre svoju webovú stránku Hamšík, ktorý doposiaľ v Lige majstrov odohral 24 duelov a zaznamenal 5 gólov.dodal slovenský stredopoliar.V generálke na Šachtar vyhral Neapol v Bologni 3:0, no strelecky sa presadil až v záverečnej polhodine.zdôraznil tréner SSC Sarri.Real v pozícii dvojnásobného obhajcu trofeje privíta v H-skupine cyperský APOEL Nikózia.si chce napraviť chuť po ligovej remíze 1:1 v sobotňajšom zápase s Levante, v ktorom sa zranil útočník Karim Benzema. Pozitívnou správou pre trénera Zinedina Zidana je, že bude mať k dispozícii Cristiana Ronalda. Portugalský útočník si v Španielsku odpykáva štvorzápasový dištanc za červenú kartu v dueli o Superpohár proti Barcelone, jeho trest sa však nevzťahuje na LM.uviedol Zidane, ktorý proti Levante nechal odpočívať dispečera stredu poľa Luku Modriča i brankára Keylora Navasa.V druhom zápase H-skupiny sa v londýnskom Wembley stretnú Tottenham Hotspur a Borussia Dortmund. "Kohúti" sa naladili na konfrontáciu s bundesligistom víťazstvom 3:0 na pôde Evertonu, dvomi presnými zásahmi sa blysol Harry Kane. Anglický reprezentant sa stal 17. hráčom Spurs, ktorý pokoril hranicu 100 gólov.povedal pre oficiálnu webovú stránku Tottenhamu kouč Mauricio Pochettino, ktorému bude pre trojzápasový dištanc chýbať stredopoliar Dele Alli.K šlágrom stredajšieho programu bude patriť duel medzi Liverpoolom a FC Sevilla. "The Reds" utrpeli v Premier League na pôde Manchestru City debakel 0:5, keď doplatili na vylúčenie senegalského útočníka Sadia Maného, ktorý musel ísť do kabín po nešetrnom zákroku na brankára Edersona. Tréner Liverpoolu Jürgen Klopp verí, že prehra na Etihad Stadium nezanechá na jeho hráčoch stopy.uviedol Klopp. Nemecký kouč nevylúčil, že v stredu nastúpi aj Brazílčan Philippe Coutinho, ktorý pre problémy s chrbtom vynechal úvodných päť zápasov novej sezóny.Liverpool má Seville čo odplácať, v roku 2016 s ňou prehral vo finále Európskej ligy UEFA v Bazileji 1:3.Premiéru v európskych klubových súťažiach zažije nemecký vicemajster RB Lipsko. V G-skupine bude čeliť francúzskemu majstrovi AS Monaco - minulosezónnemu semifinalistovi súťaže. "Kniežatám" už nepomôže kanonier Kylian Mbappé, ktorý koncom augusta zamieril do konkurenčného Paríža St. Germain na ročné hosťovanie s opciou na prestup. Nahradiť by ho mali nové útočné akvizície - Čiernohorec Stevan Jovetič a Senegalčan Keita Balde.