Hamšík venoval 100. gól fanúšikom Neapolu: Škoda, že nebol trojbodový

Hráč Neapolu Marek Hamšík (vpredu) reaguje po tom, ako strelil druhý gól do bránky Turína vo futbalovom zápase talianskej ligy Serie A SSC Neapol - FC Turín na štadióne v Neapole 6. mája 2018. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Hamšíkova stovka v Serie A:



2007/2008: 9 gólov

2008/2009: 9 gólov

2009/2010: 12 gólov

2010/2011: 11 gólov

2011/2012: 9 gólov

2012/2013: 11 gólov

2013/2014: 7 gólov

2014/2015: 7 gólov

2015/2016: 6 gólov

2016/2017: 12 gólov

2017/2018: zatiaľ 7 gólov



1. gól dal 16. septembra 2007 doma proti Sampdorii Janov

50. gól dal 1. mája 2012 doma proti Palermu

100. gól dal 6. mája 2018 doma proti FC Turín

Neapol 7. mája (TASR) - Vytúžené talianske Scudetto je pre slovenského futbalového stredopoliara Mareka Hamšíka stále zakliate, no na konte má ďalší skvelý individuálny míľnik. Kapitán SSC Neapol v nedeľu v 36. kole Serie A strelil gól do siete FC Turín, ktorým pokoril hranicu 100 presných zásahov v talianskej lige. Stal sa v poradí 35. členom národného klubu ligových kanonierov."Partenopei" doma proti Turínčanom dvakrát viedli, napokon však len remizovali 2:2 a stratili reálnu šancu na titul. Ten má de facto vo vrecku obhajca Juventus Turín, ktorý sa bude tešiť z rekordného siedmeho Scudetta v sérii a celkovo 34., pričom ešte o dva prišiel pre kauzu Calciopoli. Dve kolá pred koncom súťaže stráca Neapol na vedúci Juventus šesť bodov, súperi majú vyrovnanú bilanciu vzájomných zápasov, no "Stará dáma" má výrazne lepšie skóre (84:23 - 73:28). "Juve" môže prísť o titul iba zhodou málo pravdepodobných okolností - ak prehrá zvyšné dva zápasy v sezóne, SSC v oboch dueloch zvíťazí a ešte zmaže aj priepastný gólový deficit.Hamšík sa dostal na ihrisko v 69. minúte a už o dve minúty krásnou strelou dostal divákov do vytrženia. Po prihrávke Joseho Callejona napálil loptu spoza šestnástky nechytateľne do ľavého horného rohu súperovej bránky. Pre slovenského reprezentanta to bol siedmy presný zásah v tejto ligovej sezóne.citoval 30-ročného slovenského reprezentanta jeho oficiálny web.Hamšík má na konte 499 súťažných duelov za Neapol. Ak sa dostane na ihrisku aj v ďalšom kole v Janove, pripíše si jubilejný 500. štart za SSC.Tréner Neapola Maurizio Sarri čelil v uplynulých dňoch kritike, dokonca aj od klubového prezidenta Aurelia De Laurentiisa. No fanúšikovia Neapola ho v hľadisku podporili chorálmi aj transparentmi a za trénerom stoja aj jeho zverenci.citovala Hamšíka agentúra AP.