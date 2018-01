Hamšíkov Neapol vypadol z Talianskeho pohára už vo štvrťfinále

Taliansky pohár - štvrťfinále:



SSC Neapol - Atalanta Bergamo 1:2 (0:0)

Góly: 85. Mertens - 50. Castagne, 81. Gomez

/M. Hamšík hral do 56. min./

Neapol 3. januára (TASR) - Futbalisti SSC Neapol v základnej jedenástke so slovenským reprezentantom Marekom Hamšíkom nepostúpili do semifinále Talianskeho pohára.V utorňajšom štvrťfinále prehrali doma s Atalantou Bergamo 1:2. Hamšík hral do 56. minúty.