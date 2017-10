Hamšíkov Neapol zdolal Sassuolo a vrátil sa na čelo tabuľky

Na snímke vľavo hráč Neapola Lorenzo Insigne oslavuje svoj gól s kapitánom Neapola Marekom Hamšíkom v zápase 11. kola talianskej futbalovej Serie A SSC Neapol - Sassuolo v Neapole 29. októbra 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

SSC Neapol - Sassuolo Calcio 3:1 (2:1)



Góly: 22. Allan, 44. Callejon, 54. Mertens - 41. Falcinelli



/Hamšík hral za Neapol do 67. minúty/



Crotone - Fiorentina 2:1 (2:1)



Góly: 17. Budimir, 19. Trotta - 44. Benassi



SPAL 2013 - FC Janov 1:0 (0:0)



Gól: 56. Antenucci

Sampdoria Janov - Chievo Verona 4:1 (3:1)



Góly: 20. Linetty, 26. a 85. Torreira, 44. Zapata - 24. Cacciatore



Udinese Calcio - Atalanta Bergamo 2:1 (1:1)



Góly: 45. De Paul (11 m), 61. Barak - 29. Kurtič

Benevento - Lazio Rím 1:5 (0:3)



Góly: 55. Lazaar - 4. Bastos, 13. Immobile, 24. Marušič, 76. Parolo, 86. Nani

Rím 29. októbra (TASR) - Taliansky futbalový tím SSC Neapol v základnej jedenástke so slovenským reprezentantom Marekom Hamšíkom zvíťazil v 11. kole Serie A nad Sassuolom 3:1. Zverenci trénera Maurizia Sarriho sa vrátili na čelo tabuľky, pred Juventusom Turín i Laziom Rím majú trojbodový náskok.Hamšík hral do 67. minúty a dostal sa do troch dobrých šancí, ani jednu však nepremenil. Kapitán "partenopei" stále čaká na 115. gól za Neapol v súťažných zápasoch, ktorým by vyrovnal klubový rekord legendárneho Argentínčana Diega Maradonu. Lazio zdolalo v úvodnom nedeľňajšom zápase nováčika z Beneventa na jeho pôde vysoko 5:1.11. kolo talianskej Serie A: