Hamzačebi: Keď Turecko vstúpi do EÚ, bude to v prospech oboch strán

Bratislava 24. apríla (TASR) - Moderné Turecko má demokratické hodnoty a keď vstúpi do EÚ, bude to prínosné pre obe strany. Počas konferencie šéfov parlamentov členských krajín EÚ v Bratislave to vyhlásil podpredseda tureckého zákonodarného zboru Mehmet Akif Hamzačebi.myslí si Hamzačebi.Podľa jeho slov je členstvo v Únii pre Turecko nevyhnutnou stratégiou.vyhlásil Hamzačebi s tým, že mnoho členských krajín by rado uvidelo Turecko v EÚ.Hamzačebimu sa nepáči, že v jednom zo záverov dnešného summitu sa spomína rozširovanie EÚ len smerom na Balkán.dodal.