HAMZAČEBI: Keď Turecko vstúpi do EÚ, bude to v prospech oboch strán

Bratislava 24. apríla (TASR) - Moderné Turecko má demokratické hodnoty a keď vstúpi do EÚ, bude to prínosné pre obe strany. Počas konferencie šéfov parlamentov členských krajín EÚ to vyhlásil podpredseda tureckého zákonodarného zboru Mehmet Akif Hamzačebi.myslí si Hamzačebi.Podľa jeho slov je členstvo v Únii pre Turecko nevyhnutnou stratégiou.vyhlásil Hamzačebi s tým, že sú mnohé členské krajiny, ktoré by radi videli Turecko v EÚ.Hamzačebimu sa nepáčilo, že v jednom zo záverov dnešného summitu sa spomína rozširovanie EÚ len smerom na Balkán.dodal.