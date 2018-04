Handlová, ilustračné foto. Foto: TASR/Michal Svítok Handlová, ilustračné foto. Foto: TASR/Michal Svítok

Handlová 16. apríla (TASR) - Handlová pripravuje aktualizáciu komunitného plánu sociálnych služieb na území mesta. Jeho súčasťou bude okrem čiastkového zhodnotenia plnenia úloh a opatrení i zoznam aktívnych inštitúcií a organizácií, ktoré v oblasti sociálnych vecí pôsobia. V tejto súvislosti ich radnica vyzýva, aby sa jej prihlásili, informovala hovorkyňa mesta Jana Paulínyová."Aktualizáciou komunitného plánu reaguje mesto aj na novelu zákona o sociálnych službách, ktorá vstúpila do platnosti 1. januára tohto roka," uviedla Paulínyová.Súčasťou plánu bude podľa nej aktualizovaný prehľad združení, spolkov, organizácií a inštitúcií, ktoré svojou činnosťou a pôsobením zasahujú do sociálnej oblasti v meste. "Len subjekty, ktoré budú uvedené v tomto dokumente mesta, budú považované za aktívne pôsobiace a môžu žiadať Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR o príspevok na svoju činnosť a aktivity prostredníctvom potvrdenia od mesta o súlade pôsobenia svojej organizácie s komunitným plánom sociálnej práce. Dokument potom môžu využiť i pri žiadostiach o granty," ozrejmila.Samospráva v tejto súvislosti vyzvala občianske združenia a organizácie, ktoré vznikli po 1. januári 2014, aby na mesto zaslali informácie o svojom pôsobení. Čas na to majú do 15. mája. Organizácie, ktoré vznikli pred týmto dátumom, osloví sociálne oddelenie mestského úradu so žiadosťou o prípadnú aktualizáciu údajov samo.