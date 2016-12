Handlovská MHD prechádza viacerými zmenami

Ilustračné foto Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Handlová 28. decembra (TASR)- Fungovanie mestskej hromadnej dopravy (MHD) na území Handlovej prechádza viacerými zmenami. Úpravy, ktorých realizáciou sleduje samospráva baníckeho mesta vyššiu efektivitu dopravy, spočívajú v rušení viacerých spojov či zavedení takzvaných časeniek.Radnica analyzuje efektivitu MHD už dlhšie obdobie, k rozhodnutiu zrušiť niektoré zo spojov pristúpila na základe relevantných podkladov, informoval prednosta tamojšieho mestského úradu Jozef Tonhauser. "" ozrejmil. Pod zmeny sa podľa prednostu podpísalo i každoročné doplácanie financií SAD Prievidza za výkony vo verejnom záujme.Samospráva po dohode s dopravcom pristúpila k zrušeniu deviatich večerných až nočných spojov, ktorých trasa mimo iného viedla na sídlisko Morovnianska cesta, do spoločnosti Gewis či Bane Handlová. Ďalšou novinkou je to, že autobusy už nezachádzajú na zastávku železničnej stanice, ktorá bola podľa Tonhausera málo využívaná. Nový cestovný poriadok platí od polovice decembra.Od budúceho roka čaká handlovskú MHD aj ďalšie opatrenie. "" konkretizoval Tonhauser. Pre vybavenie dopravných kariet zriadila radnica v spolupráci so SAD Prievidza i dočasné predpredajné pracovisko na mestskom úrade.Po niekoľkých rokoch dôjde od začiatku budúceho roka v Handlovej i k zmene tarify. Jednorazové cestovné sa zvýši z pôvodných 0,33 eura na 0,50 eura. Cestovné platené pomocou dopravnej karty sa zase zvýši z 0,30 eura na 0,40 eura." vyčíslil Tonhauser.