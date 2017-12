Handlovskú mestskú plaváreň už zatvorili, čaká ju rekonštrukcia

Ilustračná snímka Foto: TASR/Dušan Hein Ilustračná snímka Foto: TASR/Dušan Hein

Handlová 29. decembra (TASR) - Mestská plaváreň v Handlovej zatvorila svoje brány verejnosti. Mesto budovu odovzdalo investorovi, ktorý tam po 29 rokoch začne s rekonštrukciou. Obnovy sa dočká i kúpalisko, ktoré sa v Handlovej snažili sprístupniť verejnosti od roku 1997. Informovala hovorkyňa mesta Jana Paulínyová.Na plavárni tento týždeň i vypustili vodu z bazénov, zároveň samospráva zabezpečuje upratovanie vnútorného zariadenia. "Ešte 22. decembra sme podpísali zmluvu s víťazom verejného obstarávania, do 15. januára 2018 sa pripravujú kroky k tomu, aby sa začalo v zmysle projektu s búracími prácami na bazéne," načrtol primátor Handlovej Rudolf Podoba.Časť vody zo starého bazéna si mesto ponechalo. "Symbolicky sme zachytili vodu z nášho bazéna, ktorou by sme o rok mali pokrstiť novú stavbu. Želám občanom Handlovej, aby sme boli ešte chvíľočku trpezliví. V roku 2018 sa okúpeme už v zrekonštruovanej krytej plavárni a na vybudovanom kúpalisku," doplnil primátor."Čo sa týka krytej plavárne, zakladajúci kameň je z roku 1977, je to vlastne projekt, ktorý sme prevzali z družobného mesta Zábřeh na Morave," spomenul vedúci mestskej plavárne Vladislav Šúr. S prevádzkou plavárne podľa neho mesto začalo v decembri 1988 a trvala do týchto dní. "Podľa projektov letné kúpalisko bude ozaj pýcha Handlovej a k tomu ešte bude využitá voda z termálneho vrtu," podotkol.Modernizáciu a prevádzku mestskej plavárne Handlová a priľahlého kúpaliska bude realizovať spoločnosť B.T.I., spol. s r.o., Banská Bystrica za viac ako päť miliónov eur. Počas nej sa vybuduje v plavárni navyše jeden nový oddychový bazén, upraví sa interiér, sauny aj súčasné bazény. Handlová sa dočká kúpaliska s nerezovými bazénmi, oddychovými zónami aj malým toboganom. Naspäť by sa voda do bazénov plavárne, a po 20 rokoch aj do kúpaliska, mala vrátiť do roka. Bazény sa budú napĺňať termálnou vodou z vrtu Jozef.