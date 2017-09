Handlovský duatlon privíta nadšencov horskej cyklistiky a behu

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Handlová 6. septembra (TASR) - Handlová bude patriť nadšencom horskej cyklistiky a behu. V baníckom meste sa stretnú 9. septembra na šiestom ročníku podujatia HAHADU 2017, kde si budú môcť vyskúšať detský minibeh, duatlon, duatlon štafetu, Handlovskú krosdesiatku alebo Handlovskú MTBdvadsiatku, informovala hovorkyňa mesta Jana Paulínyová.Hlavnou cieľovou skupinou, ako priblížil hlavný organizátor, nositeľ myšlienky aj realizátor predchádzajúcich ročníkov Jozef Tínes, sú deti do 15 rokov, ktorým takto vytvára v spolupráci s ďalšími nadšencami priestor na športové aktivity v meste. "Podujatie je pre všetkých, ktorí majú radi šport. Najviac ma teší, keď prídu deti do 15 rokov a zúčastnia sa minibehu v dĺžke 250 metrov. Nech deti zoberú rodičov alebo rodičia deti a prídu," uviedol.Športové podujatie je zaujímavé aj pre divácku verejnosť, podotkla Paulínyová. "Najlepším miestom, kde budú môcť vidieť zápal športovcov, je strelnica za mestom, kde je štart a cieľ duatlonu a ostatných disciplín. Na svoje si prídu diváci aj pri Konštantíne – jazere, ktoré vzniklo po povrchovej ťažbe hnedého uhlia v meste," priblížila.Štart disciplín je naplánovaný na 10.00 h, prvý pretekár by mal podľa odhadu dobehnúť do cieľa po 12.00 h.Podujatie pripravili s hasičom Jozefom Tínesom Centrum voľného času Handlová, Športový klub Achilles a mesto Handlová. Vlani sa ho zúčastnilo 85 súťažiacich nielen z Handlovej a okolia.