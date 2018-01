Handzuš zaskočí za Országha v B. Bystrici počas ZOH 2018 v hokeji

Na archívnej snímke Michal Handzuš. Foto: TASR/Branislav Račko Foto: TASR/Branislav Račko

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Banská Bystrica 24. januára (TASR) - Michal Handzuš sa vo februári postaví na striedačku hokejistov HC '05 iClinic Banská Bystrica a pomôže realizačnému tímu v čase, keď si hlavný tréner úradujúceho majstra Vladimír Országh bude plniť povinnosti asistenta v reprezentačnom mužstve na ZOH v Pjongčangu.počas jeho absencie pomôže aj úspešný kouč banskobystrickej juniorky a niekdajší tréner slovenskej reprezentácie do 18 rokov Norbert Javorčík. Informovalo o tom stredajšie vydanie denníka Nový Čas.Vedenie HC'05 pôvodne nechcelo uvoľniť Országha pre potreby národného tímu. Napokon však šéf klubu Juraj Koval súhlasil, že pustí trénera na ZOH za podmienky, že kluby Tipsport Ligy zahlasujú za preloženie štyroch ligových kôl počas zimnej olympiády. Odhlasovať by to mal vo štvrtok Výkonný výbor Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH). Országh si už za seba aj našiel náhradu v čase, keď bude pomáhať reprezentácii v Kórejskej republike.uviedol Országh pre Nový Čas.dodal.O tom, kedy sa Handzuš k realizačnému tímu v Banskej Bystrici pripojí, budú bývalí dlhoroční spoluhráči a kamaráti ešte hovoriť.ubezpečil Országh. V súvislosti s jeho náhradou sa hovorilo aj o Richardovi Zedníkovi, ktorý bol v uplynulej sezóne ako asistent trénera pri historickom titule. Napokon ho však neoslovili.dodal Országh.