Hantuchová deklasovala Erraniovú, Slovenky vedú v Taliansku 2:1

Na snímke slovenská reprezentantka Daniela Hantuchová s víťazným gestom po prvom vyhratom sete proti Talianke Sare Erraniovej v zápase dvojhry v rámci 1. kola II. svetovej skupiny Pohára federácie Taliansko - Slovensko 12. februára 2017 vo Forli. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Prečítajte si tiež:

FED CUP: Hantuchová nahradí chorú Čepelovú a nastúpi proti Erraniovej

1. kolo II. svetovej skupiny Pohára federácie:



Taliansko - SLOVENSKO 1:2



Francesca Schiavoneová - Anna Karolína Schmiedlová 6:3, 6:1

Sara Erraniová - Rebecca Šramková 6:2, 3:6, 4:6

Erraniová - Daniela Hantuchová 2:6, 0:6



Na snímke slovenská reprezentantka Daniela Hantuchová (vľavo) a talianska reprezentantka Sara Erraniová pózujú pred zápasom dvojhry v rámci 1. kola II. svetovej skupiny Pohára federácie Taliansko - Slovensko 12. februára 2017 vo Forli. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Na snímke fanúšikovia Slovenska v zápase medzi Slovenkou Danielou Hantuchovou a Taliankou Sarou Erraniovou v zápase dvojhry v rámci 1. kola II. svetovej skupiny Pohára federácie Taliansko - Slovensko 12. februára 2017 vo Forli. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Na snímke slovenská fedcupová reprezentantka Rebecca Šramková so svojou sestričkou na ľavičke Slovenska v zápase medzi Slovenkou Danielou Hantuchovou a Taliankou Sarou Erraniovou v zápase dvojhry v rámci 1. kola II. svetovej skupiny Pohára federácie Taliansko - Slovensko 12. februára 2017 vo Forli. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Forli 12. februára (TASR) - Slovenské tenistky vedú v zápase 1. kola II. svetovej skupiny Pohára federácie nad domácim Talianskom 2:1. O druhý bod pre tím kapitána Mateja Liptáka sa na antuke vo Forli postarala Daniela Hantuchová, ktorá po koncentrovanom výkone deklasovala zdravotne indisponovanú taliansku jednotku Saru Erraniovú 6:2, 6:0. Skúsená Slovenka nahradila v úvodnej nedeľňajšej dvojhre pôvodne nominovanú Janu Čepelovú, tímovú jednotku stále trápia žalúdočné problémy. Postup Sloveniek do aprílovej baráže o svetovú skupinu môže definitívne spečatiť Rebecca Šramková v prípade triumfu nad talianskou dvojkou Francescou Schiavoneovou.Hantuchovej vyšiel úvod zápasu s Erraniovou, keď dvakrát prelomila podanie súperky a vybudovala si náskok 4:1. Fedcupová rutinérka kvalitne returnovala, pri dlhších výmenách dokázala súperku rozbehať a zakončiť víťazným úderom do odkrytej časti dvorca. Erraniová mala čoraz väčšie problémy s pravým lýtkom, za stavu 1:4 požiadala o medical time out a zamierila do šatne do ošetrenie. Hantuchová po krátkej pauze stratila podanie, následne však Erraniovú opäť brejkla a prvý set sa stal jej korisťou. V druhom dejstve Hantuchová úplne ovládla kurt v hale PalaGalassi, po dvoch brejkoch odskočila Erraniovej na 4:0 a ubolenej súperke uštedrila "kanára".Taliankam chýba vo Forli ich líderka Roberta Vinciová, Slovenky pricestovali do Forli bez Dominiky Cibulkovej a zranenej Kristíny Kučovej. Ide o druhý vzájomný zápas oboch krajín v histórii prestížnej tímovej súťaže. V roku 2002 zvíťazilo slovenské družstvo v semifinále finálového turnaja v španielskom Maspalomase 3:1 a spanilú jazdu napokon zakončilo ziskom cennej trofeje. Dva body vtedy vybojovala Janette Husárová - terajšia fedcupová trénerka, treti pridala Hantuchová.