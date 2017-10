Hanulíková: Žena, ktorá vie riadiť rodinu, má schopnosť riadiť krajinu

Natália Hanulíková Foto: Facebook Foto: Facebook

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 24. októbra (TASR) - Do politiky, i tej regionálnej, chce vniesť žensky pohľad. Priznáva, že príkladom sú pre ňu slová bývalej britskej premiérky Margaret Thatcherovej:cituje bývalú "železnú lady" jediná žena z pôvodných 18 kandidátov na post predsedu Bratislavského samosprávneho kraja (BSK), nominantka Strany zelených Slovenska (SZS) Natália Hanulíková. V rozhovore pre TASR vysvetľuje svoju víziu a konkretizuje zámery, ktoré by v čele samosprávneho kraja chcela zrealizovať.Samozrejme, že nie. Idem toho najmä preto, že tento kraj milujem, toto je môj kraj. Som rodená Bratislavčanka a s týmto mestom, ktoré je významnou súčasťou kraja, je spätá i moja najbližšia rodina. Vychovávam tu svojich dvoch synov a záleží mi na prostredí, v ktorom žijem. Dlhodobo sa zaujímam o problémy, ktoré súvisia s kompetenciami, s ktorými sa ako matka pasujem každý deň - nedochvíľna a komplikovaná verejná doprava, dlhé rady u lekárov-špecialistov, nedostatok ihrísk a športovísk či málo miest v materských školách.Samozrejme, že i kraj potrebuje svoje zelené riešenia. Žiaľ, tie najrozhodnejšie problémy rieši štát, no zelená politika má svoj význam i na úrovni rozhodnutí samospráv. Veď si predstavme, že v 21. storočí sa nakúpia naftové autobusy, namiesto toho aby sa podporovala elektromobilita. Verejná doprava by mala byť nielen efektívna, ale i ekologická. Na to mnoho kandidátov i politikov zabúda. Taktiež je problém s nedostatkom zelených plôch v mestách a obciach. Stále staviame a budujeme, a za chvíľu to tu bude naozaj jedna veľká betónová džungľa. Svoje zelené riešenia by potrebovali i stredné školy – viesť mladých ľudí k ekologickejšiemu a zdravšiemu životnému štýlu (ekologická výchova, separovanie odpadu, zdravšia strava v školských jedálňach).V prvom rade treba hľadať systémové riešenia, nie populistické krátkodobé plátanie "dier". Dôležitá je spolupráca medzi jednotlivými úrovňami samosprávy. Samosprávne kraje, mestá, obce a mestské časti by mali začať konať spoločne a predovšetkým pre ľudí. Nie pod vplyvom lobistických tlakov. Skutočne efektívne a dlhodobé riešenia, ktoré môžu byť prínosom však presahujú volebné obdobie, čo málokto prizná. Či už je to infraštruktúra, doprava, školstvo – všetkému sa treba venovať s jasnou víziou a dlhodobo.V prvom rade, ako som už spomínala, za každých okolností by som prioritne rozvíjala ekologickú verejnú dopravu dostupnú pre všetkých bez ohľadu na ich príjem, veľkosť obce či pohybový hendikep. Dôležitý je systém rýchlej, pohodlnej a cenovo dostupnej verejnej dopravy, ktorá bude časovo i komfortom porovnateľná s cestou osobným automobilom. Takto môžeme ľudí motivovať, aby presadli z áut do autobusov či električiek. Ďalej je nutné systematicky pracovať na budovaní cyklotrás, ktorých súčasťou by boli odstaviská pre bicykle (Bike&Ride). Vybudovala by som minimálne tri prestupové terminály so záchytnými parkoviskami pre autá (Park&Ride). V etapách by som zaviedla jednotný cestovný lístok na všetky typy hromadnej prepravy, aby sme uľahčili život ľuďom, ktorí musia cestovať do Bratislavy za prácou vlakom, autobusom i električkou.Tu je to viac-menej jednoznačné. Je potrebné pritiahnuť do menších obcí obvodných lekárov. Žiaľ, to je možné iba vtedy, ak budú rovnako ohodnotení, ako tí v hlavnom meste. Zdravotné strediská v kompetencii Bratislavského kraja potrebujú nutne postupnú rekonštrukciu. Predpokladám, že aj modernejšie a lepšie technické vybavenie a komfort je spôsob ako zatraktívniť prácu obvodného lekára. Samosprávny kraj by v spolupráci s obcou mali zabezpečiť pre lekárov i zvýhodnené bývanie.V oblasti sociálnych služieb je načase vybudovať minimálne jedno nové zariadenie pre seniorov, keďže demografická krivka nám dáva jasne najavo, že aj populácia v Bratislavskom kraji starne a za posledné 4 roky nebolo vybudované ani jedno stredisko sociálnych služieb v kompetencii BSK. Je tiež potrebné zaviesť jednoznačný a predovšetkým transparentný spôsob poradovníka do týchto zariadení, pretože peniaze nemôžu hrať v starostlivosti o našich seniorov žiadnu úlohu.Čo sa týka školstva, zamerala by som sa na rekonštrukciu školských budov a sprístupnenie školských dvorov aj v popoludňajších hodinách pre širšiu komunitu. Aby aj mamičky s deťmi či mládež mohli využívať priestor, ktorý je bezpečný a bude pre nich príležitosťou trávenia voľného času na ihriskách a športoviskách. Podporím odborné školstvo, aby prilákalo viac študentov, so zameraním predovšetkým na duálne vzdelávanie a rozvoj digitálnych zručností. Naše školy by mali byť moderné a atraktívne pre študentov zo všetkých častí Bratislavského kraja. Podporiť však treba aj stredné školy na území mimo hlavného mesta.Napriek tomu, že je Bratislavský samosprávny kraj oproti ostatným siedmim krajom na Slovensku v obrovskej nevýhode, má možnosť niektoré typy eurofondov čerpať. O to jasnejšie a efektívnejšie by mal byť nastavený strategický plán, na čo budú tieto financie použité. V programovom období 2014-2020 patrí medzi priority regionálnej politiky aj podpora viac rozvinutých regiónov. Bratislavský kraj má teda šancu na získanie viac peňazí. Jednou z hlavných oblastí by malo byť zabezpečenie ekologickej a bezpečnej dopravy v regiónoch či rekonštrukcia, modernizácia a výstavba infraštruktúry pre nemotorovú dopravu - cyklistické komunikácie.Osem samosprávnych krajov hospodári s 1,5 miliardou ročne, čo je viac ako rozpočet ministerstva školstva či zdravotníctva. Keďže sú z nich financované dôležité kompetencie, ktoré sa nás bytostne dotýkajú každý deň, rozhodnutia by sa mali robiť verejne a obyvatelia by mali vedieť ako samosprávny kraj hospodári. Ideálne by bolo vytvoriť prehľadný transparentný účet (tak ako je to v prípade politických strán), kde by si každý mohol pozrieť, ako sú využívané peniaze a financované jednotlivé projekty. Možným riešením je vytvoriť i participatívny rozpočet, kde by sa mohli na rozhodovaní o určitej časti rozpočtu spolupodieľať obyvatelia a odborníci z rôznych sfér.V prvom rade by mali začať samosprávny kraj a mesto spolupracovať. Je nemysliteľné, aby si každý hrabal na svojom piesočku a tváril sa, že problémy, ktoré sa týkajú mesta, sa nedotýkajú kraja a naopak. Do hlavného mesta prichádzajú každodenne tisíce ľudí z celého kraja – nielen za prácou, ale aj za lekármi, službami, úradmi, školami a podobne. Všetci títo ľudia sú teda jednak záležitosťou kraja, ale i samotného mesta.To, či by prospelo kraju, aby bola Bratislava na úrovni kraja je veľmi otázne. Napríklad v otázke čerpania eurofondov by určite Bratislavskému kraju a menším obciam prospelo, aby bola Bratislava samostatným krajom. No z pohľadu rozpočtu (ďalší poslanci, ďalšie administratívne budovy, pracovné pozície a pod.) by to mohlo byť plytvaním verejnými prostriedkami.