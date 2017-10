Hanuman Cup 35 už túto sobotu v Bratislave

Ilustračný záber z turnaja Hanuman Cup. Foto: Michal Dzurjanin Foto: Michal Dzurjanin

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 12. októbra (OTS) - Bratislavský Dom kultúry Zrkadlový háj sa už túto sobotu večer premení na arénu bojovníkov. Tradičný turnajs poradovým číslom 35 ponúkne celkovov thajskom boxe a kickboxe podľa pravidiel K1. Až v deviatich zápasoch budú súpermi bojovníkov z domáceho Hanuman Gymu reprezentanti Srbska. V hlavnom zápase sa predstaví skúsený a titulmi majstra Európy i sveta ovenčenýprotii z Ukrajiny, ktorý je európskym šampiónom organizácie IFMA. Zápas najvyššej A-kategórie sa uskutoční pod plnými thajskými pravidlami v kategórii do 67 kg.Zaujímavý duel čaká, ktorému sa vo váhe do 88 kg postaví do cesty Brazílčan reprezentujúci Srbsko. Diváci obľubujúci dámske súboje si taktiež prídu na svoje, na programe sú hneď tri takéto zápasy. V tom najočakávanejšom si zmerajú sily talentovanás Ukrajinkouvo váhe do 60 kg. Ďalšími menami, ktoré sa predstavia medzi šestnástimi povrazmi, sú Juraj Tutura, Dávid Zámečník, Milan Ulman či Martin Novák.Vstupenky na podujatie Hanuman Cup 35 sú k dispozícii v sieti Ticketportal