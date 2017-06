Hapal nasadí väčšinu hráčov z osvedčenej kvalifikačnej zostavy

Na snímke tréner futbalistov Slovenska do 21 rokov Pavel Hapal počas tlačovej konferencie pred piatkovým zápasom proti domácim Poliakom na ME vo futbale do 21 rokov 15. júna 2017 v poľskom Lubline. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Na snímke vľavo tréner futbalistov Slovenska do 21 rokov Pavel Hapal a vpravo kapitán tímu Adam Zreľák počas tlačovej konferencie pred piatkovým zápasom proti domácim Poliakom na ME vo futbale do 21 rokov 15. júna 2017 v poľskom Lubline. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

predpokladaná zostava SR 21:

Jakubech - Valjent, Niňaj, Škriniar, Mazáň - Lobotka, Bénes - Rusnák, Bero, Mihalík - Zreľák

Lublin 15. júna (TASR) - Tréner slovenskej futbalovej reprezentácie do 21 rokov Pavel Hapal zostane v úvodnom stretnutí A-skupiny ME s Poľskom verný osvedčeným menám z kvalifikácie. Na štvrtkovej predzápasovej tlačovej konferencii ich však nekonkretizoval a neprezradil ani, kto sa postaví do bránky." uviedol český kouč v Arene Lublin. Vyberať si bude spomedzi Adriána Chovana, ktorý zastával úlohu jednotky v kvalifikácii, Mareka Rodáka a Adama Jakubecha.Ku kvalifikačným oporám patril stredný obranca Milan Škriniar, ten si ako jediný z Hapalovho kádra vyskúšal aj EURO 2016 vo Francúzsku. V uplynulom dueli kvalifikácie MS 2018 ho v nominácii seniorskej reprezentácie doplnili Stanislav Lobotka, Matúš Bero, Albert Rusnák a László Bénes. "" pokračoval Hapal. So slovami trénera súhlasil kapitán Adam Zreľák, ktorý prekonal vážne zranenie, no stihol sa dať stopercentne zdravotne do poriadku: "Mladí Slováci idú do svojho úvodného vystúpenia s víťazným cieľom, zmeniť to môže až prípadný nepriaznivý priebeh súboja. "" pokračoval Hapal. Očakáva veľmi zaujímavú konfrontáciu, keďže obe mužstvá podľa neho nastúpia útočne naladené.Nezostalo iba pri jednozápasovej víťaznej ašpirácii, slovenská dvadsaťjednotka pomýšľa aj na celkový triumf. Šampionáty mládežníckych kategórií ponúkajú veľkú šancu na prekvapujúce výsledky, obhajca titulu zo Švédska rozhodne na predchádzajúcom záverečnom turnaji nefiguroval v kruhu najväčších favoritov. "" vyhlásil Hapal.