Hapal po prehre s Islandom: Verím, že tímom neotrasie

Na snímke tréner Slovenska Pavel Hapal v zápase kvalifikácie ME 2019 hráčov do 21 rokov vo futbale, 2. skupina Slovensko - Island v NTC Poprad 5. októbra 2017. Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Poprad 6. októbra (TASR) - Priveľa nervozity a absencia rozvahy a pokoja boli podľa trénera Pavla Hapala hlavnými príčinami prehry 0:2 s Islandom. Slovenskí futbalisti do 21 rokov chceli v domácom prostredí nadviazať na výhry v prvých dvoch zápasoch kvalifikácie ME, no proti organizovanej hre Islandu podporenej rýchlym gólom sa nepresadili. Po zápase sa nevyhovárali na viacero sporných rozhodnutí arbitrov, príčiny nezdaru hľadali hlavne vo svojej hre."Sokolíci" hovorili pred zápasom o veľkom odhodlaní potvrdiť v popradskom NTC priebežnú prvú priečku v 2. kvalifikačnej skupine. Výrazné naštrbenie ich ambícií však prišlo už v 8. minúte, keď po nepremenenej šanci Polievku inkasovali z protiútoku. Následné dobýjanie islandskej obrany napokon k ničomu neviedlo.uviedol tréner Pavel Hapal, pod ktorého vedením utrpela dvadsaťjednotka vôbec prvú domácu prehru.Slovenskému tímu v zápase chýbal špílmacher László Bénes a jeho strata sa ukázala ako citeľná. Hostia si s ofenzívnymi snahami Slovákov vedeli poradiť, v hre domácich chýbal moment prekvapenia.Hlavný rozhodca Kominis z Grécka dal počas zápasu divákom i hráčom viacero dôvodov na nespokojnosť. Najmä slovenských hráčov pri autových vhadzovaniach často posúval až príliš dôsledne, udelil aj viacero sporných žltých kariet. A napokon aj červenú, pre ktorú bude v utorok proti Španielsku chýbať kapitán Jakub Hromada.zdôraznil Hapal. Vášne rozvíril aj moment, ktorý predchádzal druhému gólu Islandu. Zákrok v strede poľa, po ktorom bola v tvári Michala Sipľaka aj krv, zostal bez povšimnutia.poznamenal Hapal. Výhovorky na rozhodcov odmietol aj Dávid Hancko.Prehra na domácom trávniku s Islandom mladých Slovákov zabolela, no hráči i tréneri už musia myslieť na utorňajší súboj so Španielmi.uviedol Hapal.