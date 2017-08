Hapal pred úvodným zápasom v Estónsku: Bude to náročný duel

Na snímke tréner futbalistov Slovenska do 21 rokov Pavel Hapal. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Program 2. kvalifikačnej skupiny ME 2019:



štvrtok 31. augusta

Severné Írsko - Albánsko (20.30) /Lurgan/



piatok 1. septembra

Estónsko - SLOVENSKO (16.45) /Tallinn/



pondelok 4. septembra

Island - Albánsko (19.00) /Reykjavík/



utorok 5. septembra

Estónsko - Španielsko (19.15) /Tallinn/

SLOVENSKO - Severné Írsko (20.30) /Senica/



Nominácia slovenskej futbalovej reprezentácie do 21 rokov na kvalifikáciu ME 2019 na zápas 2. kvalifikačnej skupiny s Estónskom (1. septembra o 16.45 h v Tallinne) a Severným Írskom (5. septembra o 20.45 v Senici):



brankári: Dominik Greif (ŠK Slovan Bratislava), Adam Jakubech (OSC Lille), Marek Rodák (FC Fulham)

obrancovia: Denis Vavro (FC Kodaň), Juraj Chvátal, Dávid Hancko (obaja MŠK Žilina), Michal Sipľak (Cracovia Krakov), Martin Šulek (AS Trenčín), Dominik Kružiliak, Šimon Kupec (obaja MFK Ružomberok)

stredopoliari: Miroslav Káčer, Nicolas Špalek (obaja MŠK Žilina), Dalibor Takáč (MFK Ružomberok), Lukáš Čmelík (FC DAC 1904 Dunajská Streda), Erik Jirka (FC Spartak Trnava), Roland Černák (1. FC Tatran Prešov), Jakub Hromada (Slavia Praha), László Bénes (Borussia Mönchengladbach), Filip Lesniak (Aalborg BK), Christián Herc (Wolverhampton Wanderers), René Kotrík (FC Nitra)

útočníci: Filip Balaj (FC Nitra), Tomáš Vestenický (Cracovia Krakov), Róbert Polievka (MŠK Žilina)

Bratislava 30. augusta (TASR) - S cieľom minimálne zopakovať účasť na majstrovstvách Európy 2019 vstupuje slovenská futbalová reprezentácia do 21 rokov do nového kvalifikačného cyklu. Na úvod čaká zverencov trénera Pavla Hapala dvojzápas proti Estónsku a Severnému Írsku.Dvadsaťjednotka sa predstaví v 2. kvalifikačnej skupine proti rovesníkom z Estónska, Severného Írska, Islandu, Španielska a Albánska. Mladí Slováci odštartujú cyklus 1. septembra o 16.45 h v Tallinne, prvé domáce stretnutie odohrajú o štyri dni neskôr od 20.30 h v Senici so Severnými Írmi.vyjadril sa Hapal k najbližšiemu súperovi.Český kormidelník vychádzal pri tvorbe nového výberu zo širšieho kádra predchádzajúcej dvadsaťjednotky. Novými tvárami sú len Christián Herc, Dalibor Takáč a Roland Černák.uviedol Hapal pred úvodným dvojzápasom.Ako výhoda sa podľa trénera reprezentačného tímu môže javiť fakt, že aj v tomto cykle môže počítať s viacerými hráčmi, ktorí sa zúčastnili majstrovstiev Európy v Poľsku:Hapal avizoval, že so zmenami v tíme sa očakáva aj iný herný prejav Slovákov v kvalifikačných súbojoch.dodal český kouč.Predchádzajúca dvadsaťjednotka sa dostala na záverečný turnaj v Poľsku, kde obsadila druhé miesto v základnej A-skupine a tesne jej ušlo semifinále. Aj na novú čaká rovnaký postupový kľúč do Talianska a San Marina (16. - 30. júna 2019). Taliansko už má účasť istú, druhý hostiteľ San Marino o ňu musí súperiť. Víťazi deviatich kvalifikačných skupín pôjdu priamo na šampionát, štyri najlepšie reprezentácie na druhých miestach absolvujú baráž o zvyšné dve miestenky.