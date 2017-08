Hapal privítal novú dvadsaťjednotku na prvom zraze: Dobre odštartovať

Na snímke tréner slovenskej futbalovej reprezentácie do 21 rokov Pavel Hapa. Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Nominácia:



brankári: Dominik Greif (ŠK Slovan Bratislava), Adam Jakubech (OSC Lille), Marek Rodák (FC Fulham)

obrancovia: Denis Vavro (FC Kodaň), Juraj Chvátal, Dávid Hancko (obaja MŠK Žilina), Michal Sipľak (Cracovia Krakov), Martin Šulek (AS Trenčín), Dominik Kružiliak, Šimon Kupec (obaja MFK Ružomberok)

stredopoliari: Miroslav Káčer, Nicolas Špalek (obaja MŠK Žilina), Dalibor Takáč (MFK Ružomberok), Lukáš Čmelík (FC DAC 1904 Dunajská Streda), Erik Jirka (FC Spartak Trnava), Roland Černák (1. FC Tatran Prešov), Jakub Hromada (Slavia Praha), László Bénes (Borussia Mönchengladbach), Filip Lesniak (Aalborg BK), Christián Herc (Wolverhampton Wanderers), René Kotrík (FC Nitra)

útočníci: Filip Balaj (FC Nitra), Tomáš Vestenický (Cracovia Krakov), Róbert Polievka (MŠK Žilina)



Najbližší program Slovenska v 2. kvalifikačnej skupine ME 2019:



1. septembra: Estónsko – Slovensko (Tallinn, 16.45 h)

5. septembra: Slovensko – Severné Írsko (Senica, 20.30 h)

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Senec 27. augusta (TASR) - Slovenská futbalová reprezentácia do 21 rokov sa v nedeľu zišla pred začiatkom nového cyklu tejto vekovej kategórie, ktorý vyvrcholí záverečným turnajom majstrovstiev Európy 2019 v Taliansku a San Maríne. Zverenci Pavla Hapala zabojujú o postup v 2. kvalifikačnej skupine proti rovesníkom z Estónska, Severného Írska, Islandu, Španielska a Albánska.Prvé stretnutie odohrajú v piatok 1. septembra v Estónsku, o štyri dni neskôr nastúpia na domáci zápas proti Severným Írom. Český tréner nemal na poludňajšom zraze kompletný káder, keďže na niektorých nominovaných ešte čakali klubové povinnosti.povedal Hapal, ktorý priviedol predchádzajúcu dvadsaťjednotku na ME 2017 do Poľska.Menší zdravotný problém hlásil jedine žilinský útočník Róbert Polievka.uviedol Hapal. Kapitána a jeho zástupcov oznámi, až keď bude mať pohromade kompletné mužstvo. To sa stretlo v Senci, v minulom cykle boli zrazy aj domáce zápasy v Myjave, tentoraz bude prvým dejiskom na vlastnej pôde Senica.dodal český kouč.