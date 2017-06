Hapal sa ospravedlnil za vyjadrenia po vypadnutí z ME do 21 rokov

Na snímke Pavel Hapal. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Mníchov 30. júna (TASR) - Tréner slovenskej futbalovej reprezentácie do 21 rokov Pavel Hapal sa v rozhovore pre nemecký portál sport1.de ospravedlnil za ostrú kritiku, ktorú po vypadnutí svojho tímu z ME v Poľsku adresoval tímom Nemecka a Talianska.Taliani zdolali v záverečnom zápase C-skupiny Nemcov 1:0 a práve tento výsledok stačil obom tímom na postup do semifinále na úkor Slovenska. Hapal hneď po vyradení označil ich vzájomný zápas za "veľkú hanbu".povedal Hapal pre sport1.de.Hapalovi sa nepáčilo, že v závere zápasu sa ani jedno z mužstiev už nesnažilo zmeniť skóre 1:0.dodal slovenský kormidelník.