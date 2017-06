Hapal sa vrátil so smútkom, ale aj s hrdosťou na zverencov

Z príchodu slovenskej futbalovej reprezentácie do 21 rokov po vypadnutí na ME futbalistov do 21 rokov v Poľsku, 25. júna 2017 v Bratislave. Foto: TASR/Pavol Zachar Foto: TASR/Pavol Zachar

Bratislava 25. júna (TASR) - Slovenská futbalová reprezentácia do 21 rokov zažila v nedeľu smutný návrat z majstrovstiev Európy tejto vekovej kategórie v Poľsku. Hráči a realizačný tím na čele s trénerom Pavlom Hapalom prileteli na druhý deň po tom, ako výsledok zápasu Taliansko - Nemecko 1:0 posunul obe mužstvá z C-skupiny do semifinále. Na bratislavskom letisku ich čakalo niekoľko desiatok podporovateľov či rodinní príslušníci.povedal Stanislav Lobotka, ktorého vyhlásili za Muža zápasu v prvom i treťom vystúpení SR. Mladých Slovákov oddelil od účasti medzi najlepšou štvorkou jediný ďalší gól v stretnutí Talianska s Nemeckom, nech by už padol do ktorejkoľvek siete. Takto sa z postupu z tabuľky druhých tímov radovali Nemci zásluhou gólového rozdielu v skóre plus štyri. Slováci mali plus tri.pokračoval Lobotka.uviedol Hapal.Z lúčiaceho sa výberu spadajú do nového cyklu (ročník 1996 a mladší) brankári Marek Rodák a Adam Jakubech, obranca Denis Vavro, stredopoliari László Bénes, Lukáš Haraslín, Nikolas Špalek a Miroslav Káčer, útočník Tomáš Vestenický, ale aj ďalší záložník Jakub Hromada. Ten sa na záverečnom turnaji nezúčastnil pre zranenie.povedal český kouč.Kvalifikácia ME 2019 sa už začala, Slovensko figuruje v druhej skupine spoločne so Severným Írskom, Albánskom, Estónskom, Španielskom a Islandom. Odohrali sa dva súboje, v ktorých Estónsko podľahlo doma Severnému Írsku 1:2 a remizovalo v Albánsku 0:0. Práve proti pobaltskému súperovi otvorí svoju púť Slovensko, na jeho pôde sa predstaví 1. septembra. O štyri dni privíta doma Severné Írsko.dodal Hapal.ME 2019 sa uskutočnia v Taliansku a San Marine a poslúžia aj ako kvalifikácia na olympijské hry 2020 do japonského Tokia.