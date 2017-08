Hapal tvorí novú 21-ku: Na úvod kvalifikácie ME povolal týchto hráčov

Na snímke tréner slovenskej futbalovej reprezentácie do 21 rokov Pavel Hapal. Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Nominácia SR do 21 rokov na septembrový úvod kvalifikácie ME 2019 tejto vekovej kategórie do Talianska a San Marina:



brankári: Dominik Greif (ŠK Slovan Bratislava), Adam Jakubech (OSC Lille), Marek Rodák (FC Fulham)

obrancovia: Denis Vavro, Juraj Chvátal, Dávid Hancko (všetci MŠK Žilina), Michal Sipľak (Cracovia Krakov), Martin Šulek (AS Trenčín), Dominik Kružiliak, Šimon Kupec (obaja MFK Ružomberok)

stredopoliari: Miroslav Káčer, Nicolas Špalek (obaja MŠK Žilina), Dalibor Takáč (MFK Ružomberok), Lukáš Čmelík (FC DAC 1904 Dunajská Streda), Erik Jirka (FC Spartak Trnava), Roland Černák (1. FC Tatran Prešov), Jakub Hromada (Slavia Praha), László Bénes (Borussia Mönchengladbach), Filip Lesniak (Aalborg BK), Christián Herc (Wolverhampton Wanderers), René Kotrík (FC Nitra)

útočníci: Filip Balaj (FC Nitra), Tomáš Vestenický (Cracovia Krakov), Róbert Polievka (MŠK Žilina)



Program SR v 2. kvalifikačnej skupine:



1. septembra: Estónsko – Slovensko (Tallinn, 16.45 h)

5. septembra: Slovensko – Severné Írsko (Senica, 20.30 h)

5. októbra: Slovensko – Island

10. októbra: Slovensko – Španielsko

14. novembra: Španielsko – Slovensko

23. marca 2018: Albánsko – Slovensko

27. marca 2018: Slovensko – Albánsko

11. septembra 2018: Island – Slovensko

12. októbra 2018: Slovensko – Estónsko

16. októbra 2018: Severné Írsko – Slovensko

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 22. augusta (TASR) - Tréner slovenskej reprezentácie do 21 rokov Pavel Hapal povolal na septembrový úvod kvalifikácie o postup na majstrovstvá Európy 2019 tejto vekovej kategórie 24 futbalistov. Jeho zverenci zabojujú o účasť na šampionáte v Taliansku a San Marine (16. - 30. júna 2019) v 2. kvalifikačnej skupine proti rovesníkom zo Španielska, Islandu, Albánska, Estónska a Severného Írska.Mladí Slováci odštartujú cyklus 1. septembra o 16.45 h v Estónsku, prvé domáce stretnutie odohrajú o štyri dni neskôr od 20.30 h v Senici so Severnými Írmi. Ťahákom bude zápas 10. októbra, keď na Slovensko zavítajú Španieli.Hapal vychádzal pri tvorbe nového výberu zo širšieho kádra predchádzajúcej dvadsaťjednotky.povedal Hapal na oficiálnej stránke Slovenského futbalového zväzu (SFZ). Pre zranenie vypadol krídelník Lukáš Haraslín, naopak, plný stav je na brankárskom poste. Hapal má k dispozícii Dominika Greifa, Adama Jakubecha aj Mareka Rodáka:Predchádzajúca dvadsaťjednotka sa dostala na záverečný turnaj, aj na novú čaká rovnaký postupový kľúč. Taliansko už má účasť istú, druhý hostiteľ San Marino o ňu musí súperiť. Víťazi deviatich kvalifikačných skupín pôjdu priamo na šampionát, štyri najlepšie reprezentácie na druhých miestach absolvujú baráž o zvyšné dve miestenky.dodal český kouč.