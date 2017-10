Hapalovci proti Islandu o tretie víťazstvo v kvalifikácii ME 2019

Na snímke tréner slovenskej futbalovej reprezentácie U21 Pavel Hapa. Foto: TASR/Lukáš Grinaj Foto: TASR/Lukáš Grinaj

Káder slovenskej futbalovej reprezentácie do 21 rokov:



brankári: Dominik Greif (ŠK Slovan Bratislava), Adam Jakubech (OSC Lille), Marek Rodák (FC Fulham)

obrancovia: Denis Vavro (FC Kodaň), Juraj Chvátal, Dávid Hancko (obaja MŠK Žilina), Michal Sipľak (Cracovia Krakov), Martin Šulek (AS Trenčín), Dominik Kružiliak, Šimon Kupec (obaja MFK Ružomberok)

stredopoliari: Miroslav Káčer, Nikolas Špalek, Samuel Mráz (všetci MŠK Žilina), Lukáš Čmelík (FC DAC 1904 Dunajská Streda), Erik Jirka (FC Spartak Trnava), Roland Černák (1. FC Tatran Prešov), Jakub Hromada (Slavia Praha), Jakub Grič (MFK Zemplín Michalovce), Filip Lesniak (Aalborg BK), Christián Herc (Wolverhampton Wanderers), Jozef Urblík (FK Vysočina Jihlava)

útočníci: Filip Balaj (FC Nitra), Tomáš Vestenický (Cracovia Krakov), Róbert Polievka (MŠK Žilina)



Program 2. kvalifikačnej skupiny ME 2019:



štvrtok 5. októbra

SLOVENSKO - Island (17.20, NTC Poprad), rozhodujú: Kominis - Kourompylia, Grevenis (všetci Gréc.)



utorok 10. októbra

SLOVENSKO - Španielsko (20.30, NTC Poprad)

Severné Írsko - Estónsko (20.30, Lurgan)



Tabuľka 2. skupiny:



1. SLOVENSKO 2 2 0 0 3:1 6

2. Sev. Írsko 3 2 0 1 3:2 6

3. Albánsko 3 1 1 1 3:3 4

4. Španielsko 1 1 0 0 1:0 3

5. Estónsko 4 0 1 3 2:5 1

6. Island 1 0 0 1 2:3 0

Poprad 4. októbra (TASR) - Slovenskí futbalisti do 21 rokov nastúpia vo štvrtok od 17.20 h na svoj tretí zápas v 2. kvalifikačnej skupine majstrovstiev Európy 2019. Na štadióne Národného tréningového centra v Poprade sa proti Islandu pokúsia nadviazať na predošlé víťazstvá nad Estónskom a Severným Írskom. Hlavným rozhodcom zápasu bude Grék Kominis.Slováci sú po dvoch odohraných zápasoch na prvom mieste svojej skupiny. Víťazstvá 2:1 v Estónsku a 1:0 nad Severným Írskom znamenajú stopercentnú bilanciu a tú by si radi zachovali aj po treťom stretnutí. V nominácii trénera Pavla Hapala sú až na zraneného Lászlóa Bénesa všetci hráči, ktorí zasiahli do hry v predošlom zápase v Senici. Hapalovci medzičasom zmenili domáci stánok a zamierili pod Tatry.V Národnom tréningovom centre v Poprade našli ideálne podmienky a veria, že sa to odzrkadlí už proti Islandu. Slováci budú v pozícii favorita, ale o podcenení súpera nemôže byť ani reč.uviedol Hapal. Slováci sú v Poprade už niekoľko dní a zostanú tam aj po stretnutí s Islandom, keďže už v utorok 10. októbra odohrajú ďalší kvalifikačný zápas proti Španielsku.Najbližší súper "sokolíkov" má zatiaľ za sebou iba jeden zápas, v ktorom podľahol Albánsku 2:3. Islanďania doma v Reykjavíku viedli gólom Andressona 1:0, Einarsson v druhom polčase vyrovnal na priebežných 2:2, ale napokon sa tešili hostia.poznamenal stredopoliar Jakub Hromada.