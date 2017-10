Harabinov senát o nástenkovom tendri nerozhodne

Na archívnej snímke Štefan Harabin. Foto: TASR/Jakub Kotian Foto: TASR/Jakub Kotian

Bratislava 24. októbra (TASR) – V kauze nástenkového tendra nebude v odvolaní rozhodovať senát Najvyššieho súdu (NS) SR, v ktorom je Štefan Harabin. Sudcovská rada Najvyššieho súdu mu ešte v auguste pozastavila prideľovanie nových vecí. Informuje o tom na svojej webovej stránke Denník N, ktorý sa odvoláva na rozhodnutie rady zverejnené na stránke súdu.Ako pre Denník N povedal hovorca Najvyššieho súdu Boris Urbančík, k opatreniu došloNedá sa podľa neho povedať, ako dlho bude pozastavenie trvať a či bude pokračovať, aj keď na súd príde odvolanie v kauze nástenkového tendra.dodal Urbančík.Podľa denníka môžu prípad na NS dostať štyri senáty, pričom bude rozhodovať elektronická podateľňa. Aktuálny rozvrh práce zmenený Švecovou tak, že senát, v ktorom je Harabin, dočasne nedostáva žiadne nové kauzy, platí do konca roka. Vtedy by už odvolanie v celej kauze mohlo byť na súde.Harabin pre Denník N o opatrení predsedníčky povedal, že mu je to jedno.Harabin sa domnieva, že vzniknutá situácia súvisí s prípadom, v ktorom jeho senát už dvakrát zrušil doživotie pre Róberta Lališa, prezývaného Kýbel. Vyjadril presvedčenie, že po kauze Kýbel bude jeho senát dostávať aj nové prípady.Harabin zároveň pripustil, že jeho senát má veľa starých spisov,po sudcovi Emilovi Bdžochovi. Ten prestal súdiť v marci 2015 a prezident Andrej Kiska ho odvolal z funkcie v júni 2016.