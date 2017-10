Haradinaj: Účastníkom rokovaní so Srbskom musia byť aj Spojené štáty

Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Priština 12. októbra (TASR) - Kosovský premiér Ramush Haradinaj by do dialógu so Srbskom, ktorý od roku 2012 prebiehal pod patronátom Európskej únie, chcel zapojiť aj USA.Ako dnes Haradinaja citovala kosovská štátna televízia RTK,Predseda kosovskej vlády, ktorý sa s ohľadom na vnútropolitické otázky necíti súčasťou dialógu, pripravuje podľa vlastných slov novú platformu pre rokovania.Politický dialóg medzi Prištinou a Belehradom prebiehal na úrovni premiérov a v apríli 2013 dospel k podpísaniu dohody o normalizácii vzťahov, ktorej obsah sa však ani do súčasnosti v plnej miere nerealizoval v praxi.Od jarných mesiacov 2017 je však zrejmé, že pokračovanie tohto dialógu bude prebiehať na úrovni prezidentov, niekdajších premiérov Hashima Thaciho a Aleksandara Vučiča, ktorí už opakovane rokovali ako predsedovia vlád v Bruseli. Naposledy sa obaja stretli na sklonku augusta.Srbsko považuje Haradinaja za vojnového zločinca, iba na začiatku roka dočasne zadržali súčasného kosovského premiéra vo Francúzsku na základe zatykača vydaného Belehradom.