Haradinaj: Vyšetrovanie atentátu na Ivanoviča je v kompetencii Kosova

Priština/Belehrad 18. januára (TASR) - Rozporuplné signály vysokých kosovských ústavných činiteľov prichádzajú z Prištiny v súvislosti s vyšetrovaním vražedného atentátu na kosovskosrbského politika Olivera Ivanoviča, s ktorým sa vo štvrtok rozlúčili v Belehrade tisícky ľudí.Kosovský prezident Hashim Thaci v stredu večer po telefonáte s najvyšším srbským ústavným činiteľom, prezidentom Aleksandarom Vučičom na jednej zo sociálnych sietí bez ďalších podrobností uviedol, že kosovské orgány sú pripravené spolupracovať s ďalšími pri objasňovaní Ivanovičovej vraždy.Kosovský premiér Ramush Haradinaj sa vo štvrtok však nechal počuť, že kompetentnými sú vo veci iba kosovské orgány. Navyše z Belehradu vraj Priština nedostala žiadnu žiadosť o umožnenie zapojenia srbských vyšetrovateľov do objasňovania prípadu, iba žiadosť o výmenu informácií.Aj Haradinaj, ktorý hovoril opakovane o tom, že s atentátom mali vraj do činenia osoby, ktoré sa nezdržiavajú iba v Kosove, však vyjadril ústretovosť Prištiny.Predseda kosovskej vlády potvrdil, že sa Belehrad, ako o tom informoval už srbský prezident, obrátil písomne na misie EÚ a OSN v Kosove (EULEX, UNMIK) so žiadosťou, aby sa srbské orgány mohli zúčastniť na vyšetrovaní prípadu na území Kosova. Haradinaj však dodal, že žiadna z týchto misií nemá právomoc odsúhlasiť to.O pozadí a možnom motíve činu sa aj naďalej čulo špekuluje.Niekdajší šéf srbskej vojenskej spravodajskej služby Momir Stojanovič spochybnil vo štvrtkovom vydaní denníka Danas tézu o "albánskom faktore" kauzy a vyjadril osobný názor, že išlo buď o politicky motivovaný atentát alebo o čin kriminálnych zoskupení na severe Kosova. S podobným názorom sa v periodiku prezentoval aj bývalý srbský minister vnútra Božo Pelevič.