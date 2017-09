Haraslín v Lechii Gdansk s novým kontraktom do 30. júna 2020

Lukáš Haraslín. Foto: TASR/Pavol Ďurčo Foto: TASR/Pavol Ďurčo

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Gdansk 1. septembra (TASR) - Slovenský futbalový reprezentant do 21 rokov Lukáš Haraslín podpísal v Lechii Gdansk nový kontrakt do 30. júna 2020. Doterajšia zmluva mala o dva roky kratšiu platnosť, Haraslín je hráč poľského mužstva od leta 2015, keď prišiel z talianskej Parmy.povedal krídelník pre oficiálnu klubovú stránku. Haraslín utrpel začiatkom augusta zranenie kolena, do plného tréningu sa vráti v januári.