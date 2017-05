HARBUĽÁK: Digitalizácia výrazne mení prostredie hotelov a reštaurácií

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Žilina 17. mája (TASR) – Digitalizácia, nazývaná aj štvrtá priemyselná revolúcia, výrazne mení prostredie, v ktorom ponúkajú služby hotely a reštaurácie. Preto by nemali zaspať dobu a pripraviť sa na zmeny v komunikácii so zákazníkmi. Po Jarnom stretnutí hotelierov v Žiline, ktorého súčasťou bola odborná konferencia HORECA (hotelierstvo, reštaurácie a cestovný ruch): Digitálna revolúcia v hoteloch a reštauráciách – Hotelierstvo 4.0, to dnes povedal generálny manažér Zväzu hotelov a reštaurácií SR Marek Harbuľák.Komunikácia so zákazníkom sa podľa neho zásadným spôsobom mení a už nie je len o e-mailoch či telefonátoch.povedal Harbuľák.Podotkol, že rovnako sa s rastúcim trendom používania mobilov a notebookov menia aj klienti.dodal generálny manažér Zväzu hotelov a reštaurácií SR.Na Jarnom stretnutí hotelierov sa podľa neho zišlo 300 účastníkov, z toho 200 na odbornej konferencii HORECA a 100 vystavovateľov.uviedol Harbuľák.Doplnil, že Zväz hotelov a reštaurácií SR, ktorý má aktuálne 409 členov, povedie v ďalšom období Tomáš Ondrčka.uzavrel generálny manažér Zväzu hotelov a reštaurácií SR.