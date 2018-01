HARBUĽÁK: Pri diskusii o lesoch netreba zabúdať ani na cestovný ruch

Marek Harbuľák, archívna snímka. Foto: FOTO TASR/Pavel Neubauer Foto: FOTO TASR/Pavel Neubauer

Bratislava 9. januára (TASR) - Pri diskusii o lesoch na Slovensku netreba zabúdať na potreby cestovného ruchu v krajine. Upozorňuje na to Zväz cestovného ruchu (ZCR) SR, ktorý považuje otvorenie diskusie o spôsobe hospodárenia v lesoch a chránených oblastiach za veľmi dôležité.priblížil prezident ZCR SR Marek Harbuľák v utorkovom stanovisku.V tejto súvislosti preto oceňuje prístup a deklarovanú ambíciu ministra životného prostredia Lászlóa Sólymosa (Most-Híd) dotiahnuť do konca roka zonáciu rozlohou najväčšieho národného parku na Slovensku - Tatranského národného parku.doplnil Harbuľák.Cestovný ruch na Slovensku je totiž podľa zväzu absolútne úzko spätý s prírodou.opísal prezident ZCR SR.Bez atraktívnej prírody a krajiny by návštevnosť Slovenska zahraničnými turistami a tiež aj domáci cestovný ruch podľa neho významne utrpeli.vysvetlil.Okrem jasného nastavenia pravidiel je však podľa Harbuľáka potrebné zadefinovať aj priestor pre ďalší rozumný rozvoj služieb cestovného ruchu.opísal.Zakonzervovanie súčasného stavu a obmedzenie prístupu turistov k prírodným krásam by mohlo podľa zväzu negatívne ovplyvniť zamestnanosť dotknutých regiónov, ale aj ekonomiku Slovenska. Cestovný ruch totiž podľa ZCR SR prispieva ročne do ekonomiky tržbami viac ako päť miliárd eur.