Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Milwaukee 25. mája (TASR) - Americký výrobca motocyklov Harley-Davidson postaví závod v Thajsku, ktorý by mal zabezpečovať dodávky pre rastúci trh juhovýchodnej Ázie. Rozhodnutie spoločnosti už kritizovali americké odborové organizácie.Závod, investíciu do ktorého firma nezverejnila, by sa mal nachádzať v provincii Rayong juhovýchodne od Bangkoku. Firma sa pre tento krok rozhodla po tom, ako v roku 2016 zaznamenala najlepšie výsledky práve v oblasti juhovýchodnej Ázie. Ako uviedla manažérka pre vzťahy s verejnosťou Katie Whitmoreová, výstavba závodu v Thajsku umožní spoločnosti Harley-Davidson zvýšiť konkurencieschopnosť na trhu Číny a štátov, ktoré sú súčasťou Združenia krajín juhovýchodnej Ázie (ASEAN).Vďaka závodu sa totiž firma vyhne až 60-% dani na dovoz motoriek. Zároveň získa daňové úľavy aj pri vývoze z Thajska do susedných krajín, a to práve vďaka obchodným dohodám medzi členmi ASEAN. V roku 2011 otvoril výrobca motocyklov závod v Indii a ďalšie motorky montuje aj v Brazílii.Plány spoločnosti sa však nepáčia americkým odborárom. Po tom, ako denník The New York Times informáciu o plánovej investícií Harley-Davidson zverejnil, zástupcovia odborárskej organizácie v oceliarskom priemysle USW ho označili za "facku americkým zamestnancom a státisícom zákazníkov Harley-Davidson v Spojených štátoch".Pre firmu je však získanie dobrej pozície na rastovom ázijskom trhu kľúčové. Na domácom trhu, ktorý je síce stále najväčší, je totiž dopyt v posledných rokoch slabší, keďže ho podporovali najmä takzvaní baby-boomers, teda ľudia, ktorí sa narodili po 2. svetovej vojne.