Harley-Davidson predpokladá zvýšenie cien motoriek v Európe

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Roman Hanc Foto: TASR/Roman Hanc

Frankfurt nad Mohanom 23. júna (TASR) - Americký výrobca motoriek Harley-Davidson bude v dôsledku zavedenia odvetných ciel zo strany Európskej únie pravdepodobne musieť zvýšiť ceny. Uviedol to zástupca spoločnosti pre strednú Európu Christian Arnezeder s tým, že zákazníkov by sa vyššie ceny mohli dotknúť v neskoršom období tohto roka.Európska komisia v priebehu tohto týždňa oznámila, že po rozhodnutí USA zaviesť dovozné clá na oceľ a hliník z Európskej únie, zavedie odvetné clá vo výške 25 % na vybrané produkty z USA. Clá, ktoré sa v prvej fáze týkajú amerických výrobkov v ročnej hodnote 2,8 miliardy eur, vstúpili do platnosti 22. júna.povedal Arnezeder v rozhovore pre Reuters TV. Podľa hovorkyne firmy spoločnosť potenciálne dôsledky európskych ciel stále vyhodnocuje a konečné rozhodnutie o cenách motoriek zatiaľ nepadlo.Harley-Davidson uviedol, že clá ho poškodia dvakrát: na jednej strane v dôsledku samotných odvetných ciel EÚ, na druhej v dôsledku zvýšenia cien surovín po zavedení dovozných ciel Washingtonom na oceľ a hliník. V tejto chvíli však ešte Harley-Davidson ceny zvyšovať nemusí, keďže počas zhruba troch mesiacov, odkedy Európska únia začala varovať pred zavedením odvetných ciel aj na jeho motorky, prijal potrebné opatrenia.Ako povedal Arnezeder, firma sa usilovala dostať motorky na európsky trh tak rýchlo, ako to výroba dovoľovala. Zároveň dodal, že očakávania vyšších dovozných ciel zvýšili aj dopyt po motorkách firmy v Európe. Samotní zákazníci sa totiž snažili kúpiť motocykle skôr, než sa ich ceny zvýšia.