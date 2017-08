Harvey je aj po zoslabení hrozbou, Texas očakáva rozsiahle záplavy

Hurikán Harvey, ktorý dorazil do texaského mesta Corpus Christi 25. augusta 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Houston 27. augusta (TASR) - Hurikán Harvey síce deň po prechode nad pevninu Spojených štátov pri pobreží Mexického zálivu zoslabol, vo veľkých častiach amerického štátu Texas však hrozia ďalšie rekordné zrážky a rozsiahle záplavy.Pokračujúce silné dažde v sobotu miestneho času viedli k zaplaveniu ďalších území najmä na juhovýchode Texasu, kde došlo k novým evakuáciám. Z väznice pri obci Rosharon napríklad previezli 4500 trestancov do iných zariadení, pretože hrozilo rozvodnenie neďalekej rieky. Viac než 300.000 ľudí bolo v sobotu bez dodávok elektriny, píše agentúra DPA.Z postihnutého regiónu dosiaľ hlásili jedného mŕtveho. V zdevastovanom Rockporte na pobreží zahynul obyvateľ podľa miestnych médií pri požiari domu. Práve cez toto mesto Harvey v noci na sobotu prechádzal ako hurikán druhej najvyššej, štvrtej kategórie ako najsilnejší hurikán, aký zasiahol pevninu USA za 12 rokov.V sobotu popoludní síce Harvey zoslabol na tropickú búrku, meteorológovia však predpovedajú, že región bude ešte niekoľko dní sužovať prívalovými dažďami a nebezpečnými záplavami. Okrem iného pre oblasť vysokého tlaku vzduchu severne od neho Harvey takpovediac "uviazol" - jeho pohyb do vnútrozemia sa spomalil až takmer zastavil.Aj z tohto dôvodu podľa texaského guvernéra Grega Abbotta očakávajú v najbližších dňoch medzi mestami Corpus Christi na západe a Houston na východe miestami 50 až 75 centimetrov zrážok, čo by bolo niekde viac, ako tam naprší za celý rok. Celkovo vyhlásil Abbott 50 okresov za oblasti mimoriadneho stavu. Povodne spôsobuje aj nárast hladiny mora spojený s prílivom, v dôsledku čoho sa pod vodou ocitajú obvykle suché oblasti neďaleko pobrežia.V regióne sa objavili aj početné správy o tornádach, uviedla televízia KTRK. Pobrežná stráž okrem toho oznámila, že počas soboty zachránila na mori celkovo 17 ľudí - dvoch aj s ich psom, uviaznutých neďaleko Rockportu, a ďalších pätnástich z troch plavidiel, ktoré sa dostali do núdze neďaleko Port Aransas.Americký prezident Donald Trump avizoval, že postihnutú oblasť navštívi, len čo to tamojšia situácia umožní. Víkend trávi Trump v prezidentskom sídle Camp David v Marylande, kde podľa Bieleho domu sleduje situáciu okolo hurikánu. Spolu s viceprezidentom Mikeom Penceom sa stretol s vládnymi činiteľmi a následne vydal vyhlásenie, podľa ktorého je prvoradou prioritou záchrana životov. Trump tiežvyplýva z vyhlásenia.