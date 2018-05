Harveyho Weinsteina obvinili v New Yorku zo znásilnenia, podľa právnika sa bude producent brániť

Odmietli vypovedať pred porotou

Škandál so sexuálnym obťažovaním

Vážne obvinenie od množstva žien

NEW YORK 31. mája (WebNoviny.sk) - Newyorská Veľká porota v stredu obvinila amerického producenta Harveyho Weinsteina zo znásilnenia prvého a tretieho stupňa a spáchania sexuálneho trestného činu prvého stupňa.Informoval o tom manhattanský okresný prokurátor Cyrus R. Vance Jr., podľa ktorého tieto obvinenia súvisia s incidentmi z rokov 2013 a 2004 a sú výsledkom spoločného vyšetrovania policajtov a prokurátorov."Toto obvinenie privádza obvineného o krok bližšie k zodpovednosti za násilné zločiny, z ktorých je obvinený," uviedol s tým, že vyšetrovanie ešte stále pokračuje.Po oznámení obvinenia sa Weinsteinov právnik Benjamin Brafman vyjadril, že sa producent bude "s vervou brániť proti týmto nepodloženým obvineniam, ktoré dôrazne popiera".Porota pritom vzniesla obvinenia len niekoľko hodín po tom, čo Brafman oznámil, že producent pred ňou odmietne vypovedať, pretože nemal dostatok času na prípravu a "politický tlak" urobil jeho obvinenie nevyhnutným.Obvinenie zo sexuálneho trestného činu sa viaže k stretnutiu producenta a Lucie Evans, niekdajšej herečky a marketingovej konzultantky, ktorú donútil k orálnemu sexu v jeho kancelárii v roku 2004. Evans bola medzi prvými ženami, ktoré Weinsteina verejne obvinili zo sexuálneho zneužitia.Zo znásilnenia ho obvinili v súvislosti s nemenovanou ženou, ktorá o svojich skúsenostiach s Weinsteinom zrejme nechce hovoriť verejne. Tá ho obvinila z toho, že ju v roku 2013 zavrel v izbe v jednom z manhattanských hotelov a tam ju znásilnil.Šesťdesiatšesťročný rodák z New Yorku sa v piatok sám prihlásil na polícii a následne ho zo spomínaných činov obžalovali na súde na Manhattane. Weinstein sa však ešte v ten deň dostal na slobodu po zaplatení kaucie milión dolárov v hotovosti (v prepočte vyše 859-tisíc eur), musel však odovzdať svoj pas a musí tiež odvtedy nosiť monitorovacie zariadenie, pričom sa smie pohybovať len v štátoch New York a Connecticut.Weinstein je hlavnou postavou rozsiahleho škandálu súvisiaceho so sexuálnym obťažovaním v Hollywoode. V súvislosti so sexuálnym obťažovaním sa proti nemu ozvali desiatky žien vrátane herečiek Angeliny Jolie, Ashley Judd, Gwyneth Paltrow, Cary Delevingne, Léy Seydoux, Salmy Hayek či Kate Beckinsale.Tie prehovorili po tom, ako v magazíne The New Yorker vlani v októbri vyšiel článok, v ktorom zazneli na adresu Weinsteina veľmi vážne obvinenia zo strany Asie Argento, Miry Sorvino či Rosanny Arquette. Niekoľko žien vrátane herečky Rose McGowan ho obvinilo aj zo znásilnenia.Weinstein popiera "akékoľvek obvinenia zo sexu bez súhlasu oboch strán" a odmieta tiež údajnú odvetu za odmietnutie takéhoto styku. Hollywoodskeho producenta v súvislosti s obvineniami zo sexuálneho napadnutia vyšetrujú okrem New Yorku aj v Los Angeles a v Londýne. Informácie pochádzajú z agentúry AP, webstránky edition.cnn.com a archívu agentúry SITA.