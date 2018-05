Haščák odchádza z Brna: Získal som dva tituly, všetko sa mi splnilo

Marcel Haščák, archívna snímka. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Brno 27. mája (TASR) - Slovenský hokejový reprezentant Marcel Haščák získal s Kometou Brnou dva majstrovské tituly v českej extralige, tretí už ale do svojej zbierky nepridá. Po sezóne sa mu skončila zmluva a s klubom sa rozlúčil.citoval 31-ročného útočníka portál hokej.cz.povedal slovenský krídelník, ktorý so spoluhráčmi z Brna nestihol titul naplno osláviť, keďže sa ponáhľal k reprezentácii. Na MS v Kodani strelil v siedmich zápasoch jeden gól, s národným tímom sa mu však nepodarilo postúpiť do vyraďovacej fázy. Slováci skončili pred bránami štvrťfinále piaty rok v rade.usmieval sa Haščák, ktorý zatiaľ nemá nový angažmán.uviedol popradský rodák, ktorý v uplynulom ročníku odohral za Kometu 47 zápasov v základnej časti so ziskom 17 bodov (6+11). V play off pomohol k zisku titulu piatimi bodmi (3+2) v 14 dueloch.dodal účastník ZOH v Pjongčangu a strieborný medailista z MS 2012 v Helsinkách, ktorý v minulosti hral aj v KHL za Amur Chabarovsk a Dinamo Rigu.