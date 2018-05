Haščák sa dočkal: Vo svojom 27. zápase na MS strelil vytúžený gól

Na snímke gólová radosť slovenských hráčov po góle obrancu Christiána Jaroša v zápase základnej A - skupiny Rakúsko - Slovensko na 82. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji v Kodani 8. mája 2018. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Na snímke Marcel Haščák. Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Kodaň 8. mája (TASR) - Marcel Haščák sa konečne dočkal. Slovenský hokejista si otvoril strelecký účet na MS až vo svojom 27. zápase, keď v 5. minúte v dueli proti Rakúsku vyrovnal na 1:1. Slováci aj vďaka tomu napokon veľmi dôležitý boj zvládli.Výkonom zverenci Craiga Ramsayho veľmi nenadchli, ale z hľadiska vývoja turnaja bolo ich víťazstvo veľmi podstatné.povedal Haščák.Tridsaťjedenročný útočník čakal na gól na MS 27 zápasov.V predchádzajúcich zápasoch robil Haščákovi problém ľad, veľakrát sa na ňom ocitol bez cudzieho zavinenia. Teraz sa to konečne upravilo.Strelec prvého slovenského gólu v zápase priznal, že víťazstvo by malo pomôcť tímu nielen v ceste za ďalšími bodmi, ale malo by zapôsobiť na mužstvo aj psychicky.