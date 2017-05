Haščák zažil turbulentné chvíle hneď po príchode do Kolína

Na snímke Marcel Haščák. Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Kolín 4. mája (TASR) - Slovenskí hokejisti majú za sebou v dejisku majstrovstiev sveta prvý tréning na vedľajšej ploche kolínskej arény. Zverenci trénera Zdena Cígera sa však stihli "zoznámiť" aj s Lanxess Arénou, kde sa budú hrať samotné zápasy. Vo štvrtok trénoval už aj Marcel Haščák, ktorý toho za posledné dni stihol naozaj veľa.Ihneď po prílete do Kolína nasadol 30-ročný útočník opäť do lietadla, aby bol svedkom dôležitej životnej udalosti.povedal šťastný otec. Napriek tejto významnej životnej zmene však čerstvý držiteľ českého titulu s Brnom neuvažoval o tom, že by mal v Kolíne chýbať.Slovenskí hokejisti si zatrénovali vo štvrtok podvečer a následne mohli opísať prvé dojmy z atmosféry svetového šampionátu, ktorá na sile naberie od piatka, keď sú na programe prvé ostré zápasy.povedal tesne po zoznámení sa s kolínskym ľadom Pavol Skalický. Útočník, ktorý v nedávno skončenej sezóne obliekol dresy Slovana v KHL i Banskej Bystrice v Tipsport Lige, absolvuje svoj druhý šampionát.dodal Skalický.Dvadsaťjedenročný útočník si pochvaľoval aj fakt, že do dejiska šampionátu prišli hráči skôr a mali čas na oddych.skonštatoval Skalický.