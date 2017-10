SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

Univerzitné mužstvo Gladiators Trenčín, ktoré je zastrešené Trenčianskou univerzitou Alexandra Dubčeka v Trenčíne a Vysokou školou manažmentu / City University of Seattle v Trenčíne, privítalo v rámci prvého kola na domácom ľade nováčika z Olomouca. Do priamej konfrontácie sa tak dostal tím, ktorý je súčasťou EUHL od jej vzniku, a čerstvo nové mužstvo, ktoré súťaž ešte len spoznáva.rozhovoril sa Adam Haščič. Práve on dal o sebe skutočne vedieť ešte v minulom ročníku univerzitnej súťaži, keď vyhral kanadské bodovanie. V základnej časti nastúpil v 15 zápasoch, nazbieral 27 bodov (15+12) a stal sa tak lídrom tabuľky. Za túto svoju hokejovú senzáciu si od členov realizačného tímu Gladiators Trenčín vyslúžil prezývku „gólostroj“ a vo svojom hernom štýle pokračuje aj v aktuálnej sezóne – v stretnutí proti Olomoucu sa hneď blysol hetrikom.pokorne vyslovil Haščič.V utorok čaká Gladiátorov cestovanie do Prahy, kde sa stretnú so štvornásobným majstrom UK Praha, o deň na to sa postavia proti Akademikom Plzeň. S novou sezónou však pre hráčov – študentov začal aj akademický rok. Ako je to teda v takomto prípade, keď sa ide na trip a nemožno byť v škole?dodal na záver Haščič.Janka Dankovástyle="text-decoration: underline">Haščič po úvodom hetriku: Nezáleží, kto je strelec. Počíta sa víťazstvo! © SITA Všetky práva vyhradené.