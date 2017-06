Hasiči Banskobystrického kraja si merali svoje sily v hasičskom športe

Ilustračná fotografia: hasičský šport. Foto: TASR - Branislav Račko Foto: TASR - Branislav Račko

Banská Bystrica/Lučenec 3. júna (TASR) - Hasiči Banskobystrického kraja si v uplynulom týždni zmerali svoje sily. V Banskej Bystrici a Lučenci sa konal 21. ročník Krajskej súťaže hasičských jednotiek v hasičskom športe." informoval hovorca Krajského riaditeľstva HaZZ v Banskej Bystrici Erik Piater. Popoludní pokračovali súťažiaci disciplínou požiarny útok.V súťaži jednotlivcov v disciplíne výstup do 4. podlažia cvičnej veže, sa na 1. mieste umiestnil Michal Marcinek, na 2. mieste Ľubomír Lőrinčík a 3. miesto obsadil Peter Šulek, všetci z OR HaZZ v Lučenci.Súťaž jednotlivcov v disciplíne beh na 100 m cez prekážky vyhral Ľubomír Lőrinčík z OR HaZZ v Lučenci, na druhom mieste skončil Marek Derdák z OR HaZZ v Revúcej a na treťom Peter Šulek z OR HaZZ v Lučenci.Zástupcovia OR HaZZ v Lučenci bodovali aj v dvojboji jednotlivcov, prvý skončil Ľubomír Lőrinčík, druhý Michal Marcinek a tretí Peter Šulek.V súťaži družstiev za celkové výsledky dosiahnuté v hodnotení všetkých disciplín sa na 1. mieste umiestnilo súťažné družstvo z OR HaZZ v Lučenci, na 2. mieste družstvo z OR HaZZ v Rimavskej Sobote a na 3. mieste družstvo z OR HaZZ vo Veľkom Krtíši." dodal Piater.