Hasiči, ktorí zahynuli pri nehode vrtuľníka, boli za svoju prácu ocenení , pozrite si ich životopisy

Prinášame Životopisy Radoslava Lacka a Petra Toďora, ktorý zahynuli pri leteckej tragédii:

PREŠOV 10. mája (WebNoviny.sk) – Pri nehode policajného vrtuľníka vo vojenskom priestore letiska v Prešove prišli o život dvaja ľudia, ďalší dvaja sú hospitalizovaní v prešovskej nemocnici.Policajný vrtuľník BL429 spadol v priestoroch letiska v Prešove pred 14:30 Polícia o tom informovala na svojej facebookovej stránke “Polícia Slovenskej republiky”. Vrtuľník vzlietol v rámci cvičenia. Zrútil sa z výšky 100 metrov, bol 200 metrov od miesta vzletu.sa narodil v roku 1968 v Prešove. V Hasičskom a záchrannom zbore a jeho predchádzajúcich právnych formách pôsobil od roku 1992. Svoju službu začal na oddelení požiarnej prevencie Okresnej správy zboru požiarnej ochrany v Prešove, kde pôsobil štyri roky. V roku 2002 sa stal veliteľom čaty na hasičskej stanici v Prešove a v tejto funkcii zotrval až do roku 2015, keď bol prezidentom HaZZ menovaný do funkcie riaditeľa Okresného riaditeľstva HaZZ v Prešove.Počas služby v Hasičskom a záchrannom zbore mu bola v roku 2012 udelená medaila za službu v HaZZ II. stupňa a v roku 2005 medaila za službu v HaZZ III. stupňa.Radoslav Lacko aktívne pracoval na budovaní modulu leteckého hasenia a rozvoji leteckej záchrannej služby v Hasičskom a záchrannom zbore.sa narodil v roku 1974 v Prešove. Od roku 1999 do roku 2002 pôsobil na Okresnom úrade na odbore požiarnej ochrany v Sabinove ako príslušník jednotky požiarnej ochrany. Nasledujúcich osem rokov slúžil ako technik – strojník na hasičskej stanici v Lipanoch. V rokoch 2010 – 2012 pôsobil na hasičskej stanici v Prešove ako hasič záchranár – špecialista. Od 1. novembra 2012 doposiaľ vykonával funkciu veliteľa družstva na spomínanej hasičskej stanici.Počas služby v Hasičskom a záchrannom zbore mu bola v roku 2013 udelená medaila za službu v HaZZ III. stupňa.Peter Toďor aktívne pracoval na budovaní modulu leteckého hasenia a rozvoji leteckej záchrannej služby v Hasičskom a záchrannom zbore a bol zároveň inštruktorom leteckej záchrannej služby.