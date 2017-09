Hasiči odvolali zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov v Bratislave

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 6. septembra (TASR) – Nebezpečenstvo vzniku požiarov v prírode sa v Bratislave opäť znížilo. Hasičský a záchranný útvar hlavného mesta SR Bratislavy preto tento týždeň odvolal čas zvýšeného nebezpečenstva a vzniku požiarov na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme na území hlavného mesta. Informujú o tom hasiči na webovej stránke hasicisr.sk, ale aj prostredníctvom internetových stránok niektorých bratislavských mestských častí.Čas zvýšeného nebezpečenstva platil v Bratislavskom kraji opätovne od 3. augusta a bol vyhlásený pre dlhotrvajúce horúce počasie zvyšujúce nebezpečenstvo vzniku požiarov. V danom období sa napríklad zakazuje najmä fajčiť, odhadzovať horiace či tlejúce predmety alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru. Taktiež vypaľovať porasty bylín, kríkov, stromov či spaľovať horľavé látky na lesných pozemkoch, pre ktoré je vyhlásený čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru a v ich ochrannom pásme.V prípade porušenia zákazu môže byť právnickej osobe a podnikajúcej fyzickej osobe uložená pokuta do 16.596 eur, fyzickej osobe do výšky 331 eur.Čas zvýšeného nebezpečenstva platil v Bratislave a okolí počas tohtoročného leta od 21. júna do 28. júla a následne od 3. augusta do 4. septembra. Pre okresy Pezinok a Senec platil od 26. júna do 4. septembra. Pre okres Malacky podľa webovej stránky platí naďalej nepretržite od 29. júna.