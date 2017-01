Hasiči v Humennom odstraňovali sneh zo striech, hrozilo ich prelomenie

Ilustračná snímka Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Humenné 14. januára (TASR) - V Humennom bol dnes vyhlásený I. kalamitný stupeň, keďže pre množstvo snehu bolo len veľmi obťažné dostať sa do mesta z viacerých smerov. Za posledných 24 hodín tam napadlo 30 centimetrov nového snehu.Primátorka Jana Vaľová už ráno zvolala improvizovaný krízový štáb a so svojím zástupcom Andrejom Semancom, ako aj ďalšími kompetentnými chodili osobne kontrolovať viaceré strechy, ktoré patria inštitúciám v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Obávali sa, aby sa nestalo niečo podobné ako v Ubli v okrese Snina, kde sa v piatok (13.1.) pod ťarchou snehu zrútila strecha na miestnej základnej škole.Zároveň zvažovali aj to, či pre snehovú kalamitu nevyhlásia v meste mimoriadnu situáciu, nakoľko sa pod ťarchou snehu začali lámať aj konáre na stromoch.informovali z humenskej radnice.Popritom riešili aj telefonáty od obyvateľov mesta, ktorí sa dožadovali, aby sypače cestárov a vozidlá zimnej údržby išli prioritne vyčistiť cesty, ktoré vedú k nim domov.povedal riaditeľ Technických služieb mesta Humenné Milan Kurucskonštatovala primátorka Vaľová.Ako zdôraznila, počas celého dňa komunikujú so všetkými záchrannými a bezpečnostnými zložkami a priebežne monitorujú aj situáciu v meste.dodala Vaľová.