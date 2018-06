Hasiči v rôznych častiach Rakúska odstraňujú následky prudkých búrok

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Viedeň 1. júna (TASR) - Prudké búrky sprevádzané intenzívnymi zrážkami zasiahli v piatok južnú časť Dolného Rakúska, ako aj územie ďalších spolkových krajín alpskej republiky - Štajerska a Burgenlandu.Podľa informácií z Dolného Rakúska mali tamojší hasiči plné ruky práce pri viac ako 60 výjazdoch s odstraňovaním dôsledkov rozmarov prírody, predovšetkým s odčerpávaním vody zo zaplavených pivníc.V niektorých oblastiach spadlo v priebehu 90 minút až do 100 litrov zrážok na štvorcový meter, takže kanalizácia to už nebola schopná pojať a došlo k lokálnym záplavám. Informácie priniesol rakúsky verejnoprávny rozhlas ORF i tlačová agentúra APA.V dôsledku búrok nemožno vylúčiť ďalšie náhle zvýšenie hladiny i menších tokov, hoci aj potokov, ale zvýšilo sa aj riziko zosuvov pôdy alebo povodní či narušenia plynulosti cestnej alebo železničnej dopravy. Po zásahoch blesku môže dôjsť aj k narušeniu zásobovania elektrickou energiou, v prípade krupobitia aj k rôznym iným materiálnym škodám.Až 120 výjazdov hlásili hasiči zo spolkovej krajiny Burgenland, kde sa pod vodou ocitli nielen pivničné priestory, ale aj nižšie položené obytné objekty alebo časti cestnej siete.Najviac zasiahli búrky obce v okrese Oberwart neďaleko rakúsko-maďarskej štátnej hranice. Toky Pinka a Stögersbach vystúpili z korýt a spôsobili lokálne záplavy. Aktuálne sa však situácia už zlepšuje, ubudlo zrážok a klesajú aj hladiny riek a potokov.Lokálne záplavy hlásili popoludní aj zo spolkovej krajiny Štajersko. Dôsledky búrok tam v najväčšej miere pocítili v okresoch Weiz a Hartberg-Fürstenfeld.Po krupobití a intenzívnom daždi tam voda z polí prenikla napríklad na východe Hartbergu až do záhrad a za krátky čas ich zmenila vUž vo štvrtok večer zaznamenali hasiči v Korutánsku takisto desiatky výjazdov, a to hlavne v okresoch Spittal a St. Veit.