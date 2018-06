Hasiči vo Viedni likvidovali požiar skladu s farbivami a rozpúšťadlami

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Edmund Őrzszik Foto: TASR - Edmund Őrzszik

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Viedeň 14. júna (TASR) - Profesionálni hasiči z Viedne mali vo štvrtok plné ruky práce s likvidáciou požiaru haly slúžiacej ako sklad s farbivami a rozpúšťadlami vo štvrti Favoriten rakúskej metropoly. Z dejiska hlásili i menšie explózie.Zasahujúcim jednotkám sa podarilo zabrániť rozšíreniu plameňov na susedné objekty. Paralelne prikrývali odtoky do kanalizácie, aby zabránili úniku škodlivín s vodou využívanou pri hasení do životného prostredia.Mnohí z takmer 90 prítomných hasičov zasahovali v maskách a po znížení intenzity požiaru prenikli do interiéru, aby tam postupne zlikvidovali potenciálne ložiská.Informoval o tom rakúsky verejnoprávny rozhlas ORF.Všetkých hasičov priamo na mieste dekontaminovali.Pri zásahu nedošlo k zraneniam.