Hasiči zaznamenali vyšší počet požiarov z vypaľovania tráv a porastov

Ilustračná snímka. Foto: TASR Štefan Puškáš Foto: TASR Štefan Puškáš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 10. apríla (TASR) - Hasiči zaznamenali za posledné dni zvýšený počet požiarov, ktoré vznikajú plošným vypaľovaním porastov, drevín a biologického odpadu. Vypaľovanie tráv a porastov, hoci ho zakazuje zákon, spôsobilo v uplynulých troch mesiacov 217 požiarov. TASR o tom informovala Zuzana Farkasová z Prezídia Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Bratislave.S príchodom jari hasiči veľmi často zápasia so spaľovaním suchej trávy, lístia a vetiev z poorezávaných stromov. Tento typ požiarov každoročne dominuje v štatistike požiarovosti z hľadiska ich počtu. V prvom štvrťroku tohto roka zasahovali hasiči celkovo pri 1914 požiaroch, pričom práve 752 bolo v prírodnom prostredí.priblížila Farkasová.Minulý rok zaznamenali hasiči 1861 požiarov, ktoré vznikli dôsledkom vypaľovania trávy a suchých porastov. Oproti roku 2016 sa táto štatistika zvýšila o 844 požiarov. Plošné vypaľovanie tráv a porastov zakazuje zákon a jeho porušenie môže stáť občana do 331 eur. V prípade, ak sa tohto priestupku dopustil podnikateľ či firma, pokuta sa môže vyšplhať do výšky 16.596 eur.