Hasičský zbor ocenil svojich najlepších členov v trnavskom kraji

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Trnava 12. mája (TASR) – Svedomitú a obetavú prácu hasičov Trnavského kraja pri príležitosti osláv dňa patróna hasičov sv. Floriána a 15. výročia vzniku Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) ocenil jeho prezident Alexander Nejedlý udelením ocenení. V Divadle Jána Palárika v Trnave odovzdal vo štvrtok 11. mája medailu za službu 2. a 3. stupňa 15 príslušníkom a do hodnosti kapitán povýšil mimoriadne piatich hasičov.Medailu za službu 2. stupňa prevzali Benedikt Virágh a Juraj Andrejkovics z Okresného riaditeľstva (OR) HaZZ v Dunajskej Strede, Radoslav Holec, Peter Dano a Rastislav Filip z OR Piešťany, Martin Sirka a Roman Kondla z OR Senica, Peter Pecúch zo skalického a Ľuboš Nebyla z trnavského OR. Dekrét o mimoriadnom povýšení za dlhoročný príkladný a zodpovedný výkon štátnej služby a osobný podiel na dosahovaní mimoriadnych služobných výsledkov dostali Pavol Junek zo Skalice, Marián Cáder z Trnavy, Roman Šandor, Peter Šandor a Erik Noskovič z OR HaZZ v Piešťanoch.