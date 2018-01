Hatina s ďalšími investormi predávajú levickú elektráreň

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 9. januára (TASR) - Podnikateľ Slavomír Hatina s ďalšími investormi plánujú predať veľkú slovenskú elektráreň, uviedol český denník e15.Na slovenskom energetickom trhu prebieha veľká transakcia. Skupina investorov na čele s miliardárom Slavomírom Hatinom, ktorá privatizovala Slovnaft, chce predať ďalšie zo svojich aktív. Za spoločnosť Slovintegra Energy, ktorej patrí predovšetkým paroplynová elektráreň v Leviciach s výkonom 87 megawattov, by mohli získať až okolo 110 miliónov eur.O transakcii informoval Mergermarket s odvolaním sa na tri zdroje oboznámené s celou záležitosťou. Poradcom pri predaji firmy je česká Patria Corporate Finance.Slovintegra Energy na otázky denníka E15 nereagovala. Obchod odmietol komentovať tiež šéf Patria Corporate Finance Marek Rehberger. Slovintegra Energy je súčasťou skupiny Slovintegra, čo je spoločnosť manažérov a zamestnancov založená v 90. rokoch pre privatizáciu bratislavskej rafinérie Slovnaft. Ústrednou postavou skupiny je miliardár Slavomír Hatina, ktorý bol dlhoročným šéfom Slovnaftu.Podľa Mergermarket predstavuje predaj odchod súčasných akcionárov, čo sú individuálni vlastníci. Transakcia už prilákala viacero záujemcov, avšak proces predaja je ešte len na začiatku. Podľa informácií E15 by sa cena za elektráreň mohla pohybovať v pásme približne od 80 miliónov eur do 110 miliónov eur.V minulosti už Slovintegra vyplatila jedného akcionára energetickej firmy, Miroslava Gaža. Ten bol projektantom levickej elektrárne a vo firme Slovintegra Energy mal podľa skorších informácií tretinový podiel, zvyšok vlastnila Slovintegra.Obrat energetickej firmy predstavoval v roku 2016 okolo 42 miliónov eur, zisk pred úrokmi, zdanením a odpismi a amortizáciou (EBITDA) dosiahol 12,7 milióna eur.