Havajský guvernér vyhlásil stav núdze po erupcii sopky Kilauea

Na snímke dym stúpa z krátera Puu Oo na sopke Kilauea po zemetrasení s magnitúdou 5,0 3. mája 2018 vo vulkanickom národnom parku na Havajských ostrovoch. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Honolulu 4. mája (TASR) - Guvernér amerického štátu Havaj David Ige vyhlásil stav núdze v súvislosti s erupciou sopky Kilauea, ktorá vo štvrtok začala chrliť prúdy lávy do obývaných oblastí.vyhlásil demokratický guvernér, ktorého citovala agentúra AP.V oblasti najväčšieho havajského ostrova, do ktorej prúdi láva, sa nachádza približne 770 budov. Láva začala vytekať cez trhlinu v zemi do jednej z ulíc a vynútila si povinné evakuácie miestnych obyvateľov.Celkovo je ohrozených 1700 ľudí, k zraneniam ani k zničeniu domov zatiaľ nedošlo. Červený kríž zriadil na ostrove dve evakuačné centrá.Guvernér vyhlásil celú lokalitu za oblasť postihnutú prírodnou katastrofou, čím umožnil rýchle uvoľnenie potrebných finančných prostriedkov a prijatie ďalších mimoriadnych opatrení. Uviedol tiež do stavu pohotovosti havajskú Národnú gardu, ktorej príslušníci by mali asistovať pri evakuáciách a zaisťovaní bezpečnosti, informoval denník Hawaii Tribune-Herald.Prúdy sopečnej lávy vytryskujú až do výšky 46 metrov a žeravá magma postúpila už desiatky metrov. Erupcii predchádzali niekoľkodňové otrasy, ktoré poškodili viacero ciest a vynútili si preventívne uzavretie miestnej školy.