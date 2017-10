Havajský súd zablokoval Trumpov tretí pokus o cestovný zákaz

Donald Trump Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 18. októbra (TASR) - Federálny súd v americkom štáte Havaj zablokoval v utorok ďalší pokus prezidenta USA Donalda Trumpa o zavedenie cestovného zákazu pre obyvateľov ôsmich krajín, ktorí by sa chceli dostať do Spojených štátov. Stalo sa tak iba deň predtým, ako mala byť táto politika implementovaná.Opatrenie bolo zamerané na Irán, Líbyu, Sýriu, Jemen, Somálsko, Čad a Severnú Kóreu, ako aj na niekoľkých venezuelských činiteľov. Trumpov septembrový protiimigračný dekrét, ktorý zakazoval vydávanie prisťahovaleckých víz, bol už tretím v poradí, pričom súdnu dohru mali aj dva predošlé - z januára a marca.Predchádzajúci dekrét zakazoval vstup na územie USA občanom zo šiestich prevažne moslimských krajín: Iránu, Jemenu, Líbye, Somálska, Sudánu a Sýrie. Tento výnos však v septembri vypršal a nové nariadenie, ktoré malo začať platiť oddnes, jeho platnosť predlžovalo na neurčitú dobu. Sudán bol zo zoznamu vyňatý.Biely dom reagoval na rozhodnutie havajského súdu slovami, že to, informuje agentúra AP. Hovorca ministerstva spravodlivosti Ian Prior v samostatnom vyhlásení uviedol, že jeho rezort sa proti predmetnému rozhodnutiu "promptne" odvolá.